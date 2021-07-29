В супермаркете Киева заметили мужчину в футболке с гербом России: к нему пришли активисты

В одном из супермаркетов Киева неравнодушные граждане поймали мужчину в футболке с символикой страны-агрессора. Как оказалось, мужчина работает в заведении.

Разговор с сотрудником супермаркета активисты снимали на видео. Они общались очень вежливо и объяснили мужчине, что он сразу же должен снять футболку.

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В ответ, на вопрос, не смущает ли мужчину герб России на его одежде, тот заявил, что не знал о значении этой символики.

Пошел переодеваться

Когда активисты подошли к мужчине, тот спокойно выкладывал овощи на прилавки. Они сразу дали ему понять, что в таком виде дальше он работать не будет.

За владельца футболки с гербом страны-агрессора попыталась вступиться его коллега. Однако ей безапелляционно объяснили, что эту одежду мужчина снимет.

Активисты предложили мужчине надеть футболку наизнанку и требовали, чтобы работник магазина сделал это немедленно.

Впоследствии сотрудник супермаркета сбежал в складское помещение.

Где именно произошел инцидент, неизвестно. Также не понятно, почему руководство заведения не обращало внимания на внешний вид мужчины.

Смотрите видео общения активистов с мужчиной в футболке с гербом России в Киеве: