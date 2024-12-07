202 года на двоих: пара из США стала самыми старыми молодоженами в мире

102-летняя Марджори Фитерман и 100-летний Берни Литтман из США, которые недавно поженились в доме престарелых, стали самыми старыми молодоженами в мире. Этим пара установила новый рекорд.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные с сайта Книги рекордов Гиннеса.

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Как самые старые молодожены в мире установили рекорд

Супруги уже прожили полноценную жизнь. Но когда их супруги умерли, и они переехали на один этаж дома престарелых в Филадельфии, США, никто из них не надеялся найти новую любовь всего за несколько дверей от них.

Они поженились 19 мая 2024 года после девяти лет отношений, что сделало супругов самой старой парой, которая поженилась с суммарным возрастом 202 года и 271 день.

Берни сразу поладил с Марджори, когда они впервые встретились на костюмированной вечеринке на их этаже, и вскоре после этого у них начался роман. У них было первое свидание в тот самый день, когда родилась одна из правнучек 100-летнего мужчины.

102-летняя Марджори и 100-летний Берни стали самыми старыми молодоженами в мире / Фото с сайта Книги рекордов Гиннеса

Хотя они оба могли пересечься много лет назад, когда они учились в Университете Пенсильвании одновременно, жизнь все же развела их разными путями. Они получили разные степени – Берни стал инженером, Марджори – преподавательницей, и никогда не встречались до того счастливого дня.

Внучка Барни Сара Сичерман рассказала, что вся семья была в восторге от пары, и что им так повезло, что они нашли друг друга и стали поддержкой друг другу, особенно во время пандемии коронавируса.

Семья предполагала, что Барни и Марджори решат остаться холостыми из-за своего возраста, поэтому для них было неожиданностью услышать, что они хотят сделать следующий шаг и официально заключить брак.

Сегодня мой 100-летний дедушка женился на своей 102-летней девушке. Они оба прожили более 60 лет в браке со своими первыми супругами и снова нашли любовь в возрасте 100 лет!

– написала Сара Сичерман в фейсбуке.

Пара сблизилась за совместными обедами и участием в постановках своего сообщества пожилых людей. Берни обязан своей долгой жизни и счастью чтению и постоянному пребыванию в курсе событий, а Марджори – пахте.

"Они оба любят юмор и интеллект друг друга, они поддерживают друг друга молодым", – сказала Сара.

Церемония состоялась в том же доме престарелых, где они впервые встретились, и четыре поколения семьи Берни пришли на празднование.