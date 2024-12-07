Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані з сайту Книги рекордів Гіннеса.

Цікаво Випив літри лимонного та лаймового соку: чоловік вирішив встановити світовий рекорд

Як найстаріші молодята у світі встановили рекорд

Подружжя вже прожило повноцінне життя. Але коли їхні подружжя померли, і вони переїхали на один поверх будинку для літніх людей у ​​Філадельфії, США, ніхто з них не сподівався знайти нове кохання всього за кілька дверей від них.

Вони одружилися 19 травня 2024 року після дев'яти років стосунків, що зробило подружжя найстарішою парою, яка одружилася із сумарним віком 202 роки та 271 день.

Берні відразу порозумівся з Марджорі, коли вони вперше зустрілися на костюмованій вечірці на їхньому поверсі, і незабаром після цього в них почався роман. У них було перше побачення того самого дня, коли народилася одна з правнучок 100-літнього чоловіка.

102-річна Марджорі та 100-річний Берні стали найстарішими молодятами у світі / Фото з сайту Книги рекордів Гіннеса

Хоча вони обоє могли перетнутися багато років тому, коли вони навчалися в Університеті Пенсільванії одночасно, життя все ж розвело їх різними шляхами. Вони отримали різні ступені – Берні став інженером, Марджорі – викладачкою, і ніколи не зустрічалися до того щасливого дня.

Онука Барні Сара Січерман розповіла, що вся родина була в захваті від пари, і що їм так пощастило, що вони знайшли одне одного і стали підтримкою одне одному, особливо під час пандемії коронавірусу.

Родина припускала, що Барні та Марджорі вирішать залишитися неодруженими через свій вік, тому для них було несподіванкою почути, що вони хочуть зробити наступний крок та офіційно укласти шлюб.

Сьогодні мій 100-річний дідусь одружився зі своєю 102-річною дівчиною. Вони обидва прожили понад 60 років у шлюбі зі своїм першим подружжям і знову знайшли кохання у віці 100 років!

– написала Сара Січерман у фейсбуці.

Пара зблизилася за спільними обідами та участю у постановках своєї спільноти літніх людей. Берні завдячує своєму довгому життю та щастю читанню та постійному перебуванню у курсі подій, а Марджорі – пахті.

"Вони обоє люблять гумор та інтелект одне одного, вони підтримують один одного молодим", – сказала Сара.

Церемонія відбулася в тому ж будинку для літніх людей, де вони вперше зустрілися, і чотири покоління сім'ї Берні прийшли на святкування.