Суркис выплатил Порошенко более 27 миллионов гривен из-за проигрыша в суде Лондона
21 января 2022 , 16:38Читати новину українською
Источник:24 канал
Адвокаты Петра Порошенко сказали, что Игорь Суркис выплатил пятому президенту 27 миллионов гривен из-за проигрыша дела в Высоком суде Лондона. Деньги якобы перечислил в английских фунтах.
Защитники Порошенко на брифинге прокомментировали информацию о том, что политик якобы выплатил своим адвокатам за услуги 11 миллионов гривен.
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О каких адвокатах идет речь
Адвокаты утверждают, что речь не о них, а об английских юристах, которые вели дело по иску Суркиса. Последний, по решению суда, должен был выплатить 27 миллионов гривен Порошенко, что и сделал.
Что известно о деле Суркисов
- Братья Суркисы подали в Высокий суд Лондона иск о взыскании 350 тысяч долларов из государственного "Приватбанка".
- Они утверждали, что во время национализации "ПриватБанка" их признали связанными с убыточной деятельностью. Следовательно, конфисковали деньги с их счетов.
- Верховный Суд 8 сентября 2020 года открыл кассационное производство по жалобе Кабмина и удовлетворил ходатайство "Приватбанка", чем остановил взыскание 350 миллионов долларов.
- Суд Лондона отклонил иск Суркисов против Порошенко и экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.
- Там пришли к выводу, что при национализации "Приватбанка" политики действовали как государственные чиновники. Поэтому их не имеют права судить на территории Великобритании.
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