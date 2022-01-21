Суркис выплатил Порошенко более 27 миллионов гривен из-за проигрыша в суде Лондона

Адвокаты Петра Порошенко сказали, что Игорь Суркис выплатил пятому президенту 27 миллионов гривен из-за проигрыша дела в Высоком суде Лондона. Деньги якобы перечислил в английских фунтах.

Защитники Порошенко на брифинге прокомментировали информацию о том, что политик якобы выплатил своим адвокатам за услуги 11 миллионов гривен.

Кстати Офис генпрокурора подал жалобу на меру пресечения для Порошенко

О каких адвокатах идет речь

Адвокаты утверждают, что речь не о них, а об английских юристах, которые вели дело по иску Суркиса. Последний, по решению суда, должен был выплатить 27 миллионов гривен Порошенко, что и сделал.

Что известно о деле Суркисов

Братья Суркисы подали в Высокий суд Лондона иск о взыскании 350 тысяч долларов из государственного "Приватбанка".

Они утверждали, что во время национализации "ПриватБанка" их признали связанными с убыточной деятельностью. Следовательно, конфисковали деньги с их счетов.

Верховный Суд 8 сентября 2020 года открыл кассационное производство по жалобе Кабмина и удовлетворил ходатайство "Приватбанка", чем остановил взыскание 350 миллионов долларов.

Суд Лондона отклонил иск Суркисов против Порошенко и экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Там пришли к выводу, что при национализации "Приватбанка" политики действовали как государственные чиновники. Поэтому их не имеют права судить на территории Великобритании.

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