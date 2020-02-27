Сурков мешал игре Путина с Западом, – эксперт
Скандальное интервью экс-помощника Путина Суркова показывает, что именно он тормозил переговоры и поиск компромиссов по Донбассу. Сурков всегда был противником реинтеграции и возвращения ОРДЛО в состав Украины. Но после своей отставки Сурков пытается сохранить влияние.
Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
Читайте также: Война на Донбассе: о новых вызовах и сценариях развития событий
Сурков – агрессивный украинофоб. Агрессивный представитель имперской российской позиции. Для него Украина не существует. Что Путин, что Сурков не воспринимают Украину как нацию. Считают, что это ошибка истории и деформация. Поэтому Путин и Сурков не понимают и никогда не поймут Украину. Соответственно, не могут выстроить адекватную политику в отношении Украины,
– говорит Владимир Фесенко.
В то же время, говорит эксперт, есть намеки на то, что Сурков хочет в дальнейшем влиять на ОРДЛО. Подтверждение – масштабные обстрелы 18 февраля на фронте боевиками украинских позиций. Даже в России и Кремле, отмечает Фесенко, не сомневаются, что наступление боевиков, которое провалилось, инициировано Сурковым и секретарем совета нацбезопасности России Патрушевым. Сурков, убежден политолог, таким образом хотел в последний раз вставить палки в колеса переговорного процесса по урегулированию конфликта на Донбассе.
Читайте также: Легко ли экс-помощник Путина Сурков сдаст свои позиции Козаку: версия политолога
То, что указ Путина об увольнении Суркова появился в день обострения на Донбассе, связывают с тем, что президент РФ был недоволен эскалацией на фронте. Это мешает игре Путина с Западом. Ведь именно в этот момент проходило заседание Совбеза ООН, посвященное пятилетию подписания Минска-2, которое инициировала сама же Россия,
– отмечает Фесенко.
Что надо знать про Владислава Суркова?
- Российский политик, которого называют идеологом проекта "Новороссия", содержавшего в себе аннексию юго-восточных регионов Украины и Крыма.
- Офицер спецназа ГРУ Генштаба РФ Игорь Гиркин Стрелков в 2014 году признавал, что за действиями боевиков и приезжих россиян на Донбассе стоит Владислав Сурков.
- Сурков оставил государственную службу "из-за изменения курса в украинском направлении", хотя в Кремле официальные причины его отставки не назвали.
- 24 января Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя Администрации Президента. Фактически Козак заменил Владислава Суркова.
- 18 февраля Путин подписал указ об увольнении Владислава Суркова.
- В интервью российскому изданию "Актуальные комментарии" Сурков отметил, что "Украины нет". А "принуждение силой к братским отношениям – единственный метод, который исторически доказал эффективность в украинском направлении". Также Сурков заявил, что ОРДЛО никогда не вернется под контроль Украины.