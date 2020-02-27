Сурков мешал игре Путина с Западом, – эксперт

Скандальное интервью экс-помощника Путина Суркова показывает, что именно он тормозил переговоры и поиск компромиссов по Донбассу. Сурков всегда был противником реинтеграции и возвращения ОРДЛО в состав Украины. Но после своей отставки Сурков пытается сохранить влияние.

Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Сурков – агрессивный украинофоб. Агрессивный представитель имперской российской позиции. Для него Украина не существует. Что Путин, что Сурков не воспринимают Украину как нацию. Считают, что это ошибка истории и деформация. Поэтому Путин и Сурков не понимают и никогда не поймут Украину. Соответственно, не могут выстроить адекватную политику в отношении Украины,

– говорит Владимир Фесенко.

В то же время, говорит эксперт, есть намеки на то, что Сурков хочет в дальнейшем влиять на ОРДЛО. Подтверждение – масштабные обстрелы 18 февраля на фронте боевиками украинских позиций. Даже в России и Кремле, отмечает Фесенко, не сомневаются, что наступление боевиков, которое провалилось, инициировано Сурковым и секретарем совета нацбезопасности России Патрушевым. Сурков, убежден политолог, таким образом хотел в последний раз вставить палки в колеса переговорного процесса по урегулированию конфликта на Донбассе.

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То, что указ Путина об увольнении Суркова появился в день обострения на Донбассе, связывают с тем, что президент РФ был недоволен эскалацией на фронте. Это мешает игре Путина с Западом. Ведь именно в этот момент проходило заседание Совбеза ООН, посвященное пятилетию подписания Минска-2, которое инициировала сама же Россия,

– отмечает Фесенко.

Что надо знать про Владислава Суркова?