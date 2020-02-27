Сурков заважав грі Путіна із Заходом, – експерт

Скандальне інтерв'ю експомічника Путіна Суркова показує, що саме він гальмував переговори і пошук компромісів щодо Донбасу. Сурков завжди був противником реінтеграції та повернення ОРДЛО до складу України. Але після своєї відставки Сурков намагатиметься зберегти вплив на ОРДЛО.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Сурков – агресивний українофоб. Агресивний представник імперської російської позиції. Для нього України не існує. Що Путін, що Сурков не сприймають Україну як націю. Вважають, що це помилка історії і деформація. Через це Путін і Сурков не розуміють і ніколи не зрозуміють Україну. Відповідно, не можуть вибудувати адекватну політику щодо України,

– зауважує Володимир Фесенко.

Водночас, говорить експерт, є натяки на те, що Сурков хоче надалі впливати на ОРДЛО. Підтвердження – масштабні обстріли 18 лютого на фронті бойовиками українських позицій. Навіть у Росії та Кремлі, зазначає Фесенко, не сумніваються, що наступ бойовиків, який провалився, ініційований Сурковим і секретарем ради нацбезпеки Росії Патрушевим. Сурков, переконаний політолог, таким чином хотів востаннє вставити палки в колеса переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Те, що указ Путіна про звільнення Суркова з'явився в день загострення на Донбасі, пов'язують з тим, що президент РФ був незадоволений ескалацією на фронті. Це заважає грі Путіна із Заходом. Адже саме в цей момент проходило засідання Радбезу ООН, присвячене п'ятиріччю підписання Мінська-2, яке ініціювала сама ж Росія,

– наголошує Фесенко.

Що треба знати про Владислава Суркова?