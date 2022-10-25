Не следует его как недооценивать, так и переоценивать: Буданов о роли Суровикина в войне
Источник:"Украинская правда"
Новый командующий российской группировкой генерал Сергей Суровикин сейчас ведет так называемую "специальную военную операцию в Украине". То есть, он руководит обстрелами по нашей стране.
Об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов. По его словам, Суровикин сейчас единственный человек с юридической точки зрения, отвечающий за войну России против Украины.
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Какова роль Суровикина в войне
Как рассказал Буданов, распоряжение о вторжении в Украину – именно Суровикина, и там должна стоять его подпись.
Не следует его (Суровикина – 24 канал) как недооценивать, так и переоценивать не стоит. Он ничего не изменит, это я могу вам сказать прямо. Жестокостью здесь уже никого не удивишь. Если бы это было сделано в первые дни полномасштабной войны, то, пожалуй, это имело бы результат. Сейчас уже нет,
– отметил глава украинской разведки.
Также недавно Суровикин заявлял, что в Херсоне "могут быть приняты непростые решения". По словам Буданова, Россия понимает, что идет к проигрышу как глобальному, так и локальному на местах.
"Если о глобальном проигрыше он может сказать, что "это не мое дело", а вот за локальный – именно Суровикин будет отвечать. Он готовит основу для того, чтобы, если будет принято решение по сдаче города, или их просто выбьют оттуда, чтобы основа была подготовлена и как-то сгладить это все", – сказал глава разведки.
Напомним, что ранее Суровикин вдруг заговорил о "дружбе" украинцев и россиян. По его словам, он хочет, чтобы Украина была дружественной России, которая ежедневно убивает мирных людей.
Также "Мясник" говорит, что россияне желают, чтобы "Украина была независимой от Запада и НАТО".
У Зеленского отреагировали на заявления Суровикина
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Суровикин осознал необходимость "непростых решений", когда дело приходится иметь с Вооруженными Силами Украины.
Подоляк подчеркнул, что своими заявлениями "Мясник" Суровикин публично признал свое участие в военных преступлениях, которые совершает Россия.
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