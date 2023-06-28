Пригожин мог вступить в сговор с Суровикиным по поводу мятежа, – NYT

Генерал Сергей Суровикин, бывший командующий российскими силами вторжения в Украину, скорее всего, знал о планах Пригожина организовать военный переворот.

Источники издания в американской разведке пытаются выяснить, помогал ли Суровикин планировать действия Пригожина в минувшие выходные.

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Пригожин, очевидно, был уверен в поддержке

По словам аналитиков, генерал Суровикин – военачальник, участвовавший в укреплении обороны вдоль линии фронта после прошлогоднего контрнаступления Украины. В январе его сменили на должности высшего командующего, но он сохранил влияние на ведение военных операций и остался популярен в войсках.

Высокопоставленные американские официальные лица предполагают, что союз между генералом Суровикиным и Пригожиным может объяснить, почему Пригожин все еще жив. При этом во время мятежа Суровикин высказался против него. Он призвал русские войска в Украине сохранять свои позиции и не присоединяться к "походу на Москву".

Я призываю вас остановиться. Враг только и ждет, когда внутриполитическая ситуация в нашей стране ухудшится,

– говорил он.

Но один бывший чиновник назвал это сообщение похожим на "видео с заложниками". Мол, речь тела русского генерала свидетельствует о том, что ему неудобно осуждать бывшего союзника, разделявшего его взгляды на российское военное руководство.

Генерал Суровикин и Евгений Пригожин неоднократно критиковали Шойгу и генерала Герасимова за тактику, используемую в Украине.

Американские официальные лица также заявили, что есть признаки того, что другие российские генералы, возможно, поддержали попытку Пригожина сменить руководство министерства обороны силой. В США считают, что глава ПИК "Вагнера" не поднял бы восстание, если бы не верил, что другие чиновники придут ему на помощь. И что другие силы помогут вагнеровцам.

Случилось очень много странных вещей, которые, по моему мнению, предполагают наличие заговора, который мы еще не выяснили. Подумайте, как легко было взять Ростов. В России везде вооружена охрана, и вдруг некому что-то сделать?,

– заявил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Путин может отстранить Суровикина от командования

Теперь Путин должен решить, считает ли он, что генерал Суровикин помогал Пригожину. ФСБ заявила, что снимает с Пригожина и членов его отряда уголовные обвинения в "вооруженном мятеже". Аналитики считают, что если Путин обнаружит доказательства того, что генерал Суровикин помогал Пригожину, у него нет другого выбора, кроме как отстранить его от командования.