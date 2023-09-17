После получения новой должности при вражеском министерстве обороны Суровикин начал возобновлять свою публичную деятельность. В частности, об этом свидетельствует его новая поездка. Об этом 24 Каналу рассказал Марк Фейгин – российский оппозиционер, блоггер, юрист.
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"Так это было уже"
Учитывая, как долго Суровикин не появлялся на публике, бытовало мнение, что закончит он, как Евгений Пригожин. Однако ему дали новую должность и отправили в Африку.
В то же время, не стоит забывать, что еще два месяца после мятежа Евгений Пригожин не просто был заперт в Беларуси, а вернулся в Санкт-Петербург, встречался с президентом ЮАР и даже делал несколько публичных заявлений. Напоследок перед смертью он в камуфляже показался в Африке.
Я бы сказал, что еще не вечер, подождите. Все же Суровикин – это не ровная фигура Пригожина, потому что его не обвиняли в нелояльности Путину. Но он "пилил" деньги минобороны вместе с Пригожиным и Мизинцевым. За это наказывают? Ну вот в Алжир отправляют, например,
– отметил Марк Фейгин.
Пока сложно сказать наверняка, ликвидируют ли Суровикина или нет. Сейчас можно точно сказать, что его существенно снизили – от командующего Военно-Космическими Силами и ранее командующего так называемой "СВО" до сомнительной должности при Минобороны и поездок в Алжир.
"Это не масштаб для генерала-полковника Суровикина, да. Но выльется ли это в его ликвидацию – невозможно спрогнозировать пока", – подчеркнул юрист.
В конце концов Суровикин не раз бывал в плохом положении, даже отсидел после Путча в Москве в 1993 году.
Марк Фейгин о судьбе Суровикина: смотреть видео
Суровикин наконец вышел из тени: что известно
- Впервые после мятежа Пригожина Сергей Суровикин появился на публике 4 сентября – почти через 2,5 месяца после недопереворота. Фото с Суровикиным и его супругой на прогулке в Москве опубликовала Ксения Собчак.
- К слову, накануне его уволили с должности командующего ПКС России. А через несколько дней после его появления на людях появилась информация о новую должность Суровикина – председатель координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны.
- Более того, говорят, что Россия формирует новый ПВК на базе вагнеровцев. По предварительным данным, управлять ею может как раз Сергей Суровикин как новый представитель минобороны.