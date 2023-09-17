Після отримання нової посади при ворожому міністерстві оборони, Суровікін почав відновлювати свою публічну діяльність. Зокрема, про це свідчить його нова поїздка. Про це 24 Каналу розповів Марк Фейгін – російський опозиціонер, блогер, юрист.
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"Так це ж було уже"
Зважаючи на те, як довго Суровікін не з'являвся на публіці, побутувала думка, що закінчить він, як Євгеній Пригожин. Однак йому дали нову посаду і відправили в Африку.
Водночас не варто забувати, що ще два місяці після заколоту Євгеній Пригожин не просто був замкнений у Білорусі, а повернувся до Санкт-Петербурга, зустрічався з президентом ПАР та навіть робив кілька публічних заяв. Наостанок перед смертю він у камуфляжі показався в Африці.
Я б сказав, що ще не вечір, зачекайте. Все ж Суровікін – це не рівна фігура Пригожину, бо його не звинувачували в нелояльності до Путіна. Але він "пилив" гроші міноборони разом із Пригожиним і Мізінцевим. За це наказують? Ну ось в Алжир відправляють, до прикладу,
– зазначив Марк Фейгін.
Поки складно сказати напевне, чи ліквідують Суровікіна, чи ні. Зараз можна точно сказати, що його суттєво понизили – від командувача Військово-космічних Сил та раніше командувача так званої "СВО" до сумнівної посади при Міноборони та поїздок в Алжир.
"Це не масштаб для генерала-полковника Суровікіна, так. Але чи виллється це в його ліквідацію – неможливо спрогнозувати поки", – підкреслив юрист.
Зрештою, Суровікін не раз бував у поганенькому становищі, навіть відсидів після Путчу в Москві 1993 року.
Марк Фейгін про долю Суровікіна: дивитись відео
Суровікін нарешті вийшов з тіні: що відомо
- Вперше після заколоту Пригожина Сєргєй Суровікін з'явився на публіці 4 вересня – майже за 2,5 місяці після недоперевороту. Фото із Суровікіним та його дружиною на прогулянці в Москві опублікувала Ксенія Собчак.
- До слова, напередодні його звільнили з посади командувача ПКС Росії. А за кілька днів після його появи на людях з'явилась інформація про нову посаду Суровікіна – голова координаційного комітету СНД з питань протиповітряної оборони.
- Щобільше, подейкують, що Росія формує нову ПВК на базі вагнерівців. За попередніми даними, керувати нею може якраз Сєргєй Суровікін як новий представник міноборони.