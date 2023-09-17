Після отримання нової посади при ворожому міністерстві оборони, Суровікін почав відновлювати свою публічну діяльність. Зокрема, про це свідчить його нова поїздка. Про це 24 Каналу розповів Марк Фейгін – російський опозиціонер, блогер, юрист.

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"Так це ж було уже"

Зважаючи на те, як довго Суровікін не з'являвся на публіці, побутувала думка, що закінчить він, як Євгеній Пригожин. Однак йому дали нову посаду і відправили в Африку.

Водночас не варто забувати, що ще два місяці після заколоту Євгеній Пригожин не просто був замкнений у Білорусі, а повернувся до Санкт-Петербурга, зустрічався з президентом ПАР та навіть робив кілька публічних заяв. Наостанок перед смертю він у камуфляжі показався в Африці.

Я б сказав, що ще не вечір, зачекайте. Все ж Суровікін – це не рівна фігура Пригожину, бо його не звинувачували в нелояльності до Путіна. Але він "пилив" гроші міноборони разом із Пригожиним і Мізінцевим. За це наказують? Ну ось в Алжир відправляють, до прикладу,

– зазначив Марк Фейгін.

Поки складно сказати напевне, чи ліквідують Суровікіна, чи ні. Зараз можна точно сказати, що його суттєво понизили – від командувача Військово-космічних Сил та раніше командувача так званої "СВО" до сумнівної посади при Міноборони та поїздок в Алжир.

"Це не масштаб для генерала-полковника Суровікіна, так. Але чи виллється це в його ліквідацію – неможливо спрогнозувати поки", – підкреслив юрист.

Зрештою, Суровікін не раз бував у поганенькому становищі, навіть відсидів після Путчу в Москві 1993 року.

Довідка. Під час путчу ДКНС в Москві 21 серпня 1991 року Суровікін віддав наказ іти на прорив барикади на Садовому кільці, давлячи на смерть демонстрантів бойовими машинами. Внаслідок цього загинули три захисники Білого Дому.

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