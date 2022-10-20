Анонсирует большие последствия, – Фейгин прокомментировал угрозы Суровикина о Херсоне

Командующий оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин на днях анонсировал "непростые решения" по Херсону. Впрочем, что именно он имел в виду – активные действия россиян на юге или наоборот отступление оттуда – непонятно.

О чем говорит Суровикин

В любом случае такие заявления выглядят подозрительно, потому что россияне никогда не предупреждали о том, что готовы откуда-то отойти. Напротив, они всегда говорили, что ничем не уступят и ничего не отдадут. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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"Я думаю, там какая-то схема – они что-то решили с правым берегом. Они действительно имеют огромные проблемы в его обороне, потому что поставки нарушены, мостов нет, все простреливается, ну и ВСУ двигаются вдоль правого берега. Это ведь не то что фронт стоит и все", – отметил он.

По мнению правозащитника, особенно учитывая, что россияне объявили "эвакуацию" населения на левый берег, и хотят переместить туда десятки тысяч человек, россияне могут начать активно уничтожать населенные пункты правобережья, буквально равнять их с землей.

В частности, под большой угрозой и критическая инфраструктура этой части региона, ведь Суровикин уже уничтожает и повреждает ее по всей стране. Оккупанты могут работать по плану: уничтожить инфраструктуру и жить в этих городах будет невозможно, останутся вымершие населенные пункты.

Под вопросом остается, что же захватчики могут сделать с Каховской ГЭС, ведь они уже анонсировали какие-то действия, заявив, что ВСУ собираются ее взорвать. Фейгин считает, что после такого объявления они могут сделать это сами – взорвать ГЭС и залить все вокруг. Правда, это более вероятно во время их отступления – чтобы станция не досталась никому.

Поэтому я думаю, что он анонсирует какие-то огромные последствия боевых действий именно там. А будут они покидать эту территорию или нет – зависит от наступления ВСУ и их способности защищать этот правый берег.

– подчеркнул правозащитник.

Какие перспективы у россиян на правом берегу

По словам Фейгина, положение россиян на правом берегу Днепра является острейшей темой. Поскольку левый берег они еще могут оборонять, подтягивая хоть какие-то силы из России через восток. А вот перспектив налаживания поставок на правый берег нет, поэтому непонятно, как спасти ситуацию. Как отметил правозащитник, даже если туда бросить 30 тысяч мобилизованных, их нужно как-то снабжать.

Сможет ли Суровикин добиться успеха в Украине

Правозащитник подчеркнул, что нужно понимать – Суровикин никогда бы не выступил с подобными заявлениями без указания сверху. То есть ничего бы этого не было, если бы не разрешил Путин.

Российский диктатор в свою очередь никогда не возвеличивал никаких военачальников и не делал им имен. Однако из Суровикина вдруг начали делать местного Наполеона, вопрос – зачем? Ведь не похоже на то, чтобы он был таким большим генералом, как его позиционируют. К тому же перед своим новым назначением он возглавлял именно Южное направление войны, и особых успехов в обороне там не добился. Почему тогда они должны быть, когда Суровикин будет управлять всей спецоперацией?

"Я скорее думаю, что он (Путин – 24 канал) наоборот выбрал такого деревянного, который с телесуфлера по слогам читает, чтобы в какой-то момент его легче было убрать. Сказать: "Ну чего от него ждать, он же деревянный?", – предположил правозащитник.

По моему глубокому убеждению, о любом, даже самом прекрасном Суровикине, который покинет Херсон, завтра уже скажут, что он не оправдал ожиданий,

– подчеркнул он.

Полный стрим с Марком Фейгиным: смотрите видео

Реакция ОП на слова о "непростых решениях"

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сразу же отреагировал на заявления Суровикина. Он считает, что российский генерал осознал необходимость "непростых решений", когда пришлось столкнуться с ВСУ.

Однако, по мнению Подоляка, этими словами Суровикин публично признал свое участие в военных преступлениях, которые Россия ежедневно совершает на территории Украины.