Поставлял Пригожину боеприпасы: Суровикина таки поместили за решетку, – росСМИ

Бывший командующий оккупационными войсками России Сергей Суровикин был задержан после мятежа Пригожина. Командующий Воздушно-космическими силами России находится за решеткой.

Источники "Дождя" утверждают, что генерал Суровикин арестован. Пропавший после мятежа Пригожина 24 июня Суровикин до сих пор не найден. Западные СМИ пишут, что его задержали и допрашивали.

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Суровикина задержали в день мятежа

"О Суровикине подтверждают и мои источники: он арестован, он за решеткой. Его задержали в день мятежа и в течение трех дней его семья даже не знала, где он находится", – сказал журналист "Дождя" Михаил Фишман.

По словам собеседников "Дождя", решение о судьбе военного преступника Суровикина до сих пор не принято, поскольку вокруг него идет аппаратная борьба, а санкции Путина пока нет.

В то же время, по мнению источников "Дождя", сам Суровикин не участвовал в мятеже, а только "бесконтрольно снабжал Пригожину боеприпасы".

Что известно о задержании Суровикина