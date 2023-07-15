Поставлял Пригожину боеприпасы: Суровикина таки поместили за решетку, – росСМИ
Источник:"Дождь"
Бывший командующий оккупационными войсками России Сергей Суровикин был задержан после мятежа Пригожина. Командующий Воздушно-космическими силами России находится за решеткой.
Источники "Дождя" утверждают, что генерал Суровикин арестован. Пропавший после мятежа Пригожина 24 июня Суровикин до сих пор не найден. Западные СМИ пишут, что его задержали и допрашивали.
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Суровикина задержали в день мятежа
"О Суровикине подтверждают и мои источники: он арестован, он за решеткой. Его задержали в день мятежа и в течение трех дней его семья даже не знала, где он находится", – сказал журналист "Дождя" Михаил Фишман.
По словам собеседников "Дождя", решение о судьбе военного преступника Суровикина до сих пор не принято, поскольку вокруг него идет аппаратная борьба, а санкции Путина пока нет.
В то же время, по мнению источников "Дождя", сам Суровикин не участвовал в мятеже, а только "бесконтрольно снабжал Пригожину боеприпасы".
Что известно о задержании Суровикина
- Суровикин, как и командующий оккупационными войсками России Валерий Герасимов, исчез после мятежа Пригожина. Однако Герасимов 10 июля явился публично.
- Ему вместо Суровикина докладывал начальник штаба воздушно-космических сил России генерал-полковник Виктор Афзалов. Этот факт еще больше посеял сомнений в судьбе Суровикина.
- Издание The New York Times сообщило, что Суровикин был заранее осведомлен о мятеже Пригожина. Поэтому российские власти проверяют его причастность.
- В Financial Times заявили, что генерал действительно задержан. Соответствующую информацию подтверждают сразу 3 источника. В ГУР МО заявили, что российские спецслужбы серьезно взялись за деятельность Суровикина.
- 13 июля The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что Суровикина не помещали в СИЗО, однако неоднократно допрашивали его роль в мятеже. Накануне вечером супруга Суровикина, по словам собеседника газеты, поддерживающего с ней связь, сказала, что генерал не вернулся с работы.