Кто на самом деле прячется за маской "хороших русских"

Сразу хочу предупредить, что мое личное мнение, как и мнение большинства украинцев – такого существа, как "хороший русский", не существует. Пока что. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Сопротивление режиму или only business

Возможно, впоследствии и возникнут предпосылки к его существованию, но не сейчас. Как это произойдет? Очень просто – украинцы создадут условия и выведут такой декоративный вид. Придется немного подождать.

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А вот именно сейчас, когда в Европе идет борьба за запрет шенгенских виз для "счастливых" обладателей паспортов российской империи, имеем интересные примеры, как представители либеральной российской оппозиции в виде Шендеровичей, Каспаровых, Пономаревых, Ходорковских и других эмоционально объясняют, что "хорошие узкие" отдельно, а пропутинские – отдельно (у них там своя шкала измерения).

Хотя я не понимаю, а чем это Ходорковский, Чичваркин, Гудков и Пономарев как-то отличаются от путинской элиты? Они нормально с кремлем сотрудничали, делили деньги. А стали оппозиционерами после несоблюдения сторонами коммерческих сделок. Если бы этих проблем не было – нормально и сейчас бы существовали в рядах путинской элиты. Как Потанин или Абрамович.

Это – не пустые слова, могу подробно объяснить этот тезис и на чем он базируется. В начале сентября в Вильнюсе состоялся Конгресс свободной россии, на котором собралось большинство представителей "хороших узких". На Конгрессе присутствовал и я с целью исследовать феномен – "мы боремся с путинским режимом". А также донести видение Украины относительно этих "борцов". По результатам исследований можно сказать, что мифический вид "хороших узких" делится на три группы.

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Группа Ходорковского

Самая большая группа "хороших узких" со штаб-квартирой в Вильнюсе. Самая большая, потому что у Ходорковского огромное количество активов и средств, которые он тратит на содержание этой группы. Очень похожи на белоэмигрантское движение 100 лет назад – никому не нужны и не понятно для чего существуют.

Представителей этой группы мало что реально интересует (не на словах), кроме возможности жить в ЕС (поэтому для них архиважный визовый вопрос) и иметь гарантированную сумму средств в месяц. Лидеры этой группы в виде Каспарова и Гудкова – этакие оппозиционеры на зарплате у Ходорковского. Ну вот работа у них такая. Не было бы Ходорковского – занимались бы другой работой.

Ходорковскому это движение нужно как входной билет в лучшие дома Европы и цивилизованного мира. Такой лоббизм. Даже тюрьма его не изменила. Когда они услышали мое предложение о создании фонда "За голову путина", едва не потеряли сознание. Зал накрыла мертвая тишина. Вот такая удивительная оппозиция.

Группа Навального

Религиозное движение Навального. Готовы поддерживать что угодно, если это поддерживает лично он. Лично он готов поддерживать что угодно, если это приведет его к власти. Хоть либералов, хоть коррупционеров, хоть антикоррупционеров, хоть фашистов. Без разницы. Поэтому при существующей российской империи Навальный станет путиным 2.0. Только немного помоложе. Если искать какого-нибудь похожего исторического персонажа, то Гришка Отрепьев – самое оно.

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Группа Пономарева

Состоит из большого количества поклонников. А именно – одного Ильи Пономарева. Он пытается быть величайшим оппозиционером к путину. Для этого готов натянуть на себя маску террориста. Очень похож на исторического персонажа Азефа. И, скорее всего, так же является инфильтрированным агентом ФСБ или ГРУ.

Может выполнять три задачи: умножать на ноль других оппозиционеров, проникать доверенным лицом в украинские власти, притягивать к себе любые ростки сопротивления в российской империи, передавая их в руки ФСБ (эдакая приманка).

Когда появятся "хорошие русские"

А теперь о том, что их объединяет и почему "хороших узких" не существует. Все эти группы объединяет одно – рвение, чтоб российская империя продолжала существовать. Они не понимают, что существование российской империи представляет угрозу для Украины и всего мира. Их вообще мало что интересует, кроме них самих. Например, большинство этих "хороших узких" согласны с существованием коллективной ответственности, но только вот конкретно к каждому из них коллективную ответственность применять не надо. Так что нет там хороших. Для нас точно.

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"Хороших узких" в качестве декоративного вида нужно вывести украинцам. Путем демонтажа российской империи и созданием на этих землях национальных суверенных республик Татарстана, Ичкерии, Калмыкии, Бурятии и так далее. Будет там средняя по размерам национальная республика россия (или московия, или какое-нибудь другое название), которая уже ни для кого угрозой не будет, и ресурсов там будет не так много, нечем будет манипулировать и шантажировать мир.

Вот на этой территории впоследствии и будет жить отдельный вид, который наконец-то поймет разницу между "я – русский" и "я – россиянин" и начнет восстановление своего национального государства. Впервые возможно более чем за 1000 лет.

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