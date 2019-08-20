Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, враг бил из гранатометов и пулеметов

На Донбассе 19 августа снова было неспокойно. Противник 11 раз обстрелял позиции ООС. В результате таких действий был ранен украинский воин.

Враг, несмотря на перемирие, не только продолжает вести огонь, но и умудряется идти на хитрости, чтобы нанести еще больший ущерб украинской стороне. Так, для своей атаки оккупанты привлекают дроны, на которые крепят вооружение. Таким образом с воздуха обстреляли позиции наших воинов возле Павлополя, пострадал военный.

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За минувшие сутки, 19 августа, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил десять обстрелов позиций Объединенных сил: возле Новотроицкого, Водяного, Талаковки, Павлополя, Лебединского, Опросного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили 1 обстрел: в районе Светлодарска – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток боевики уже успели раз открыть огонь вблизи Талаковки. Стреляли из гранатомета.

Важно! С 21 июля по всей линии разграничения действует бессрочное перемирие. Правда, оккупанты его не придерживаются. Они продолжают вести обстрелы, за это время на Донбассе погибли 12 украинских воинов.

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Карта оккупированных территорий на Донбассе: инфографика 24 канала