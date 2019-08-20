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      Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, враг бил из гранатометов и пулеметов

      71 Читати новину українською
      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / 24 канал

      На Донбассе 19 августа снова было неспокойно. Противник 11 раз обстрелял позиции ООС. В результате таких действий был ранен украинский воин.

      Враг, несмотря на перемирие, не только продолжает вести огонь, но и умудряется идти на хитрости, чтобы нанести еще больший ущерб украинской стороне. Так, для своей атаки оккупанты привлекают дроны, на которые крепят вооружение. Таким образом с воздуха обстреляли позиции наших воинов возле Павлополя, пострадал военный.

      Актуально: Оккупанты затягивают демонтаж фортификационных сооружений моста в Станице Луганской

      За минувшие сутки, 19 августа, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил десять обстрелов позиций Объединенных сил: возле Новотроицкого, Водяного, Талаковки, Павлополя, Лебединского, Опросного.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили 1 обстрел: в районе Светлодарска – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

      С начала текущих суток боевики уже успели раз открыть огонь вблизи Талаковки. Стреляли из гранатомета.

      Важно! С 21  июля по всей линии разграничения действует бессрочное перемирие. Правда, оккупанты его не придерживаются. Они продолжают вести обстрелы, за это время на Донбассе погибли 12 украинских воинов.

      Кадры, на которые можно смотреть вечно: Так горят БМП террористов: военные обнародовали видео уничтожения вражеского вооружения 

      карта окупованих територій Донбас
      Карта оккупированных территорий на Донбассе: инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Постраждалі Перемирие Пророссийские боевики
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