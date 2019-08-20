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      Доба на Донбасі: 11 обстрілів, ворог гатив із гранатометів і кулеметів

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      На Донбасі 19 серпня знову було неспокійно. Противник 11 разів обстріляв позиції ООС. В результаті таких дій був поранений український воїн.

      Ворог, попри перемир’я, не лише продовжує вести вогонь, а й умудряється йти на хитрощі, аби завдати ще більшої шкоди українській стороні. Так, для своєї атаки окупанти залучають дрони, на які кріплять озброєння. Таким чином з повітря обстріляли позиції наших воїнів біля Павлополя, постраждав військовий.

      Актуально: Окупанти затягують демонтаж фортифікаційних споруд мосту у Станиці Луганській

      За минулу добу, 19 серпня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив десять обстрілів позицій Об'єднаних сил: біля Новотроїцького, Водяного, Талаківки, Павлополя, Лебединського, Опитного.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили 1 обстріл:
      в районі Світлодарська – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

      Від початку поточної доби бойовики вже встигли раз відкрити вогонь поблизу Талаківки. Стріляли із гранатомета.

      Важливо! З 21 липня по всій лінії розмежування діє безстрокове перемир’я. Щоправда, окупанти його не дотримуються. Вони продовжують вести обстріли, за цей час на Донбасі загинули вже 12 українських воїнів.

      Кадри, на які можна дивитися вічно: Так горять БМП терористів: військові оприлюднили відео знищення ворожого озброєння

      карта окупованих територій Донбас
      Карта окупованих територій на Донбасі: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Постраждалі Новини України Проросійські бойовики Перемир'я Операція Об'єднаних сил
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