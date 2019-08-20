Доба на Донбасі: 11 обстрілів, ворог гатив із гранатометів і кулеметів

На Донбасі 19 серпня знову було неспокійно. Противник 11 разів обстріляв позиції ООС. В результаті таких дій був поранений український воїн.

Ворог, попри перемир’я, не лише продовжує вести вогонь, а й умудряється йти на хитрощі, аби завдати ще більшої шкоди українській стороні. Так, для своєї атаки окупанти залучають дрони, на які кріплять озброєння. Таким чином з повітря обстріляли позиції наших воїнів біля Павлополя, постраждав військовий.

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За минулу добу, 19 серпня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив десять обстрілів позицій Об'єднаних сил: біля Новотроїцького, Водяного, Талаківки, Павлополя, Лебединського, Опитного.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили 1 обстріл:

в районі Світлодарська – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Від початку поточної доби бойовики вже встигли раз відкрити вогонь поблизу Талаківки. Стріляли із гранатомета.

Важливо! З 21 липня по всій лінії розмежування діє безстрокове перемир’я. Щоправда, окупанти його не дотримуються. Вони продовжують вести обстріли, за цей час на Донбасі загинули вже 12 українських воїнів.

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Карта окупованих територій на Донбасі: інфографіка 24 каналу