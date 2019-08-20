Так горять БМП терористів: військові оприлюднили відео знищення ворожого озброєння

Всього трьома влучними ударами українські оборонці розправилися з озброєнням противника. Знищили його техніку військову ще до проголошення перемир’я.

Красномовне відео, на якому горить техніка окупантів оприлюднили на Facebook-сторінці фонду "Повернись живим".

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Бачите чорний дим? Так горять БМП терористів,

– кажуть в організації.

Обстріл відбувся ще до оголошення перемир’я. Українські військовослужбовці помітили, як на територію колишньої шахти неподалік окупованого Донецька заїхали дві БМП терористів. І не просто заїхали, а періодично висувалися, щоб "попрацювати" по позиціях українських військових.

Важливо! З 21 липня по всій лінії розмежування діє безстрокове перемир’я. Щоправда, окупанти його не дотримуються. Вони продовжують вести обстріли, за цей час на Донбасі загинули вже 12 українських воїнів.

За допомогою коптера бійці вирахували координати цілі. По ній і вдарили мінометники.

"Три постріли – три влучення. І мінус дві ворожі БМП. Уявляєте, як тішилися бійці, коли почули у перехопленнях ефіру терористів, що їхні бойові машини – "трьохсоті"? Бойовики приїхали за ними уночі і витягали на буксирі. Агов, окупанти! Ви досі вважаєте, що прийшли на Донбас назавжди? Ну-ну", – пишуть волонтери.

Кадри того, як у ворога палає техніка:



Карта окупованих територій Донбасу: інфографіка 24 каналу