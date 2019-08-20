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      Так горят БМП террористов: военные обнародовали видео уничтожения вражеского вооружения

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      Украинские бойцы уничтожили вражескую технику
      Украинские бойцы уничтожили вражескую технику / Скриншот с видео

      Всего тремя точными ударами украинские защитники расправились с вооружением противника. Уничтожили его военную технику еще до провозглашения перемирия.

      Красноречивое видео, на котором горит техника оккупантов обнародовали на Facebook-странице фонда "Вернись живым".

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      Видите черный дым? Так горят БМП террористов,
      – говорят в организации.

      Украинские военнослужащие заметили, как на территорию бывшей шахты неподалеку оккупированного Донецка заехали две БМП террористов. И не просто заехали, а периодически выдвигались, чтобы "поработать" по позициям украинских военных.

      Важно! С 21 июля по всей линии разграничения действует бессрочное перемирие. Правда, оккупанты его не придерживаются. Они продолжают вести обстрелы, за это время на Донбассе погибли 12 украинских воинов.

      С помощью коптера бойцы вычислили координаты цели. По ней и ударили минометчики.

      "Три выстрела – три попадания. И минус две вражеские БМП. Представляете, как радовались бойцы, когда услышали в перехватах эфира террористов, что их боевые машины – "трехсотые"? Боевики приехали за ними ночью и вытаскивали на буксире. Эй, оккупанты! Вы до сих пор считаете, что пришли на Донбасс навсегда? Ну-ну", – пишут волонтеры.

      Кадры того, как у врага горит техника:

      карта окупованих територій Донбас
      Карта оккупированных территорий Донбасса: инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Пророссийские боевики
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