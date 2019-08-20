Так горят БМП террористов: военные обнародовали видео уничтожения вражеского вооружения

Всего тремя точными ударами украинские защитники расправились с вооружением противника. Уничтожили его военную технику еще до провозглашения перемирия.

Красноречивое видео, на котором горит техника оккупантов обнародовали на Facebook-странице фонда "Вернись живым".

Читайте также: Оккупанты устроили воздушную провокацию на Донбассе: ранен военный

Видите черный дым? Так горят БМП террористов,

– говорят в организации.

Украинские военнослужащие заметили, как на территорию бывшей шахты неподалеку оккупированного Донецка заехали две БМП террористов. И не просто заехали, а периодически выдвигались, чтобы "поработать" по позициям украинских военных.

Важно! С 21 июля по всей линии разграничения действует бессрочное перемирие. Правда, оккупанты его не придерживаются. Они продолжают вести обстрелы, за это время на Донбассе погибли 12 украинских воинов.

С помощью коптера бойцы вычислили координаты цели. По ней и ударили минометчики.

"Три выстрела – три попадания. И минус две вражеские БМП. Представляете, как радовались бойцы, когда услышали в перехватах эфира террористов, что их боевые машины – "трехсотые"? Боевики приехали за ними ночью и вытаскивали на буксире. Эй, оккупанты! Вы до сих пор считаете, что пришли на Донбасс навсегда? Ну-ну", – пишут волонтеры.

Кадры того, как у врага горит техника:



Карта оккупированных территорий Донбасса: инфографика 24 канала