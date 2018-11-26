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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА

      Сутки на Донбассе: боевики понесли значительные потери

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      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / Фото из открытых источников

      За прошедшие сутки, 25 ноября, ситуация в районе проведения боевых действий оставалась вполне контролируемой. Боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

      Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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      В девяти случаях противник применил запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

      Враг обстреливал оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское, Майское, Пески, Красногоровка, Чермалык, Павлополь и Лебединское. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Вблизи Малинового, Водяного, Луганского, Новолуганского и Чермалыка боевики били из минометов калибра 82 мм. Минометы же 120-го калибра захватчики трижды применили возле Троицкого и один раз – в районе Луганского.

      Двое украинских военнослужащих получили ранения в ходе боевых действий. По данным разведки четыре российских оккупанта были уничтожены, еще шесть захватчиков – получили ранения.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабель РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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