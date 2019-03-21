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      Сутки на фронте: враг продолжает обстреливать ВСУ, погиб украинский воин

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      На Донбассе погиб украинский военный
      На Донбассе погиб украинский военный / Иллюстративное фото

      В течение суток 21 марта враг пять раз обстреливал украинские войска. Дважды – из запрещенного минскими договоренностями оружия. Погиб один боец ВСУ, но и враг получил адекватный ответ.

      На восточной части линии соприкосновения пророссийские боевики стреляли по украинцам из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия возле Широкино и Авдеевки. Об этом рассказала пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

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      В северной части – и из минометов калибра 82 миллиметра, и из вооружения боевой машины пехоты, и из противотанковых гранатометов – вблизи населенных пунктов Хутор Свободный, Южное и Золотое-4.

      К сожалению, из-за этих обстрелов один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранения.

      Подразделения, вынужденные обороняться, открывали ответынй огонь. Потери противника – уточняются.

      Также гвардейцы из состава Объединенных сил во время проверки документов на одном из блокпостов обнаружили гражданина, причастного к вооруженным формированиям России. Мужчина дал показания СБУ, в которых рассказал о преступной деятельности группировки "Призрак", в которой принимал непосредственное участие.

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      Теги: Новости Украины Новости Донецка Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Жертвы
      Источник: 24 канал
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