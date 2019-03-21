19:11
21 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін подався у кіно. Що буде з Казахстаном
      Вєсті Кремля
      10:32, сьогодні
      Вєсті.UA: Стендап від Ляшка та сльози Гройсмана. Нові мультики Гладковського
      Вєсті.UA
      19:41, 20 березня
      Екопарк чи забудова: як принциповість столичної влади виявилася фейком
      ЦРУ
      09:01, 20 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як доносили у Союзі
      Згадати все
      23:50, 20 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Доба на фронті: ворог продовжує обстрілювати ЗСУ, загинув український воїн

      99 Читать новость на русском
      На Донбасі загинув український військовий
      На Донбасі загинув український військовий / Ілюстративне фото

      Протягом доби 21 березня ворог п'ять разів обстрілював українські війська. Двічі – із забороненої мінськими домовленостями зброї. Загинув один боєць ЗСУ, але й ворог отримав адекватну відповідь.

      На східній частині лінії зіткнення проросійські бойовики стріляли по українцях з великокаліберних кулеметів та снайперської зброї біля Широкиного та Авдіївки. Про це розповіла прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Ставлять танки просто біля будинків, – спостерігачі про техніку бойовиків на окупованому Донбасі

      У північній частині – і з мінометів калібру 82 міліметри, і з озброєння бойової машини піхоти, і з протитанкових гранатометів – поблизу населених пунктів Хутір Вільний, Південне та Золоте-4.

      На жаль, через ці обстріли один український військовослужбовець загинув і ще один отримав поранення.

      Підрозділи, змушені до оборони, відкрити вогонь у відповідь. Втрати противника – уточнюються.

      Також гвардійці зі складу Об'єднаних сил під час перевірки документів на одному з блокпостів виявили громадянина, причетного до збройних формувань Росії. Чоловік дав свідчення СБУ, у яких розповів про злочинну діяльність угруповання "Призрак", в якому брав безпосередню участь.

      blog_ava
      У США розцвіли маки, які квітнуть лише раз на 10 років: видовищні фото із супутника
      сьогодні
      5967
      Теги: Новини України Новини Донецька Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Війна на Донбасі Жертви
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що про кандидатів у президенти може розповісти їхній одяг
      сьогодні , 19:01 Що про кандидатів у президенти може розповісти їхній одяг
      94
      Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
      сьогодні , 18:00 Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
      Михайло Гема 83
      Через що виникають провали в пам’яті
      сьогодні , 17:55 Через що виникають провали в пам’яті
      239
      Дивна афера: як енергетичні монополісти хочуть нажитись на комуналці в багатоповерхівках
      сьогодні , 17:30 Дивна афера: як енергетичні монополісти хочуть нажитись на комуналці в багатоповерхівках
      Вікторія Войціцька 280
      США і Україна: допомога чи втручання у внутрішні справи?
      сьогодні , 17:00 США і Україна: допомога чи втручання у внутрішні справи?
      Артем Овдієнко 542
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук