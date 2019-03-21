Доба на фронті: ворог продовжує обстрілювати ЗСУ, загинув український воїн

Протягом доби 21 березня ворог п'ять разів обстрілював українські війська. Двічі – із забороненої мінськими домовленостями зброї. Загинув один боєць ЗСУ, але й ворог отримав адекватну відповідь.

На східній частині лінії зіткнення проросійські бойовики стріляли по українцях з великокаліберних кулеметів та снайперської зброї біля Широкиного та Авдіївки. Про це розповіла прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook.

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У північній частині – і з мінометів калібру 82 міліметри, і з озброєння бойової машини піхоти, і з протитанкових гранатометів – поблизу населених пунктів Хутір Вільний, Південне та Золоте-4.

На жаль, через ці обстріли один український військовослужбовець загинув і ще один отримав поранення.

Підрозділи, змушені до оборони, відкрити вогонь у відповідь. Втрати противника – уточнюються.

Також гвардійці зі складу Об'єднаних сил під час перевірки документів на одному з блокпостів виявили громадянина, причетного до збройних формувань Росії. Чоловік дав свідчення СБУ, у яких розповів про злочинну діяльність угруповання "Призрак", в якому брав безпосередню участь.