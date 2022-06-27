Суверенная и независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин, – Блинкен

Россия не имеет стратегического успеха в Украине, несмотря на единичные тактические успехи. Наше государство будет жить дольше чем президент страны-агрессора Владимир Путин.

Об этом на брифинге заявил Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Он добавил, что Путину не удастся добиться своей цели.

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Суверенная Украина будет жить дольше, чем Путин

Блинкен отметил, что не нужно путать тактические и стратегические победы. По его словам, когда дело доходит до стратегических целей Путина, то он уже провалился.

Его стратегической целью было положить конец суверенитету и независимости Украины, стереть ее с карты, включить в состав России. Это не удалось, и суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин,

– подчеркнул госсекретарь.

Он отметил, что в то же время на Востоке продолжается тактическое и ожесточенное сражение с российской агрессией. Украинские защитники отбиваются и линия фронта уже сдвинулась.

"Есть достижения одним путем, выигрыши другим, но действительно важно стратегическое предложение, что Путину не удастся достичь того, чего он пытался достичь. Мало того, он также пытался разделить НАТО. Мы собираемся поехать на саммит НАТО, где Альянс продемонстрирует большее единство, большую силу, чем я помню", – добавил Блинкен.

Госсекретарь США подытожил, что в самой Украине, на встрече G7, а также в НАТО, будут продолжать делать все возможное, чтобы вооруженные силы Украины имели то, что им нужно для отпора российской агрессии.

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США передали Украине HIMARS

В начале июня США одобрили очередной пакет военной помощи Украине. Она включает в себя предоставление реактивных систем залпового огня HIMARS, которые способны поражать цели на расстоянии более 64 километров.

Министр обороны Алексей Резников 23 июня рассказал, HIMARS уже приехали в Украину. Однако, вероятно, ВСУ начали их использовать еще до этого заявления.

Источники 24 канала в разведке сообщали, что украинские защитники атаковали оккупантов на острове Змеиный, вероятно, именно с помощью HIMARS.

Кроме того, в США конгрессмены подали законопроект о срочном начале подготовки украинских пилотов. Их могут учить работать на тактических истребителях F-15 и F-16.

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