В Киеве мужчина демонстрировал флаг со свастикой: какое наказание грозит нарушителю

В воскресенье, 6 июля, во время мониторинга сети Интернет правоохранители обнаружили публикацию, на которой мужчина демонстрирует нацистскую символику. Инцидент произошел на улице столичного Печерска.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Там рассказали, какое наказание грозит нарушителю.

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Что известно об инциденте

Относительно события следователи уже внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье об изготовлении, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности нарушителя и привлечения его к ответственности. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, накануне в столице задержали 45-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который выстрелил из травматического пистолета в группу подростков во время словесной перепалки.

Инцидент произошел возле автобусной остановки на улице Братства Тарасовцев, нарушителю грозит до 7 лет лишения свободы за хулиганство.