Сверхусилиями остановили врага: Зеленский провел важное заседание Ставки
Источник:Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский 12 мая провел очередное заседание Ставки. Во время него доложили командующие самыми горячими направлениями.
Зеленский рассказал, что заслушали доклад генерала Сырского. Его подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его обратно на некоторых направлениях.
Кстати Скоро сможем объявить очень важные новости, – Зеленский в обращении к украинцам
Как прошла Ставка
Также докладывал и генерал Тарнавский об актуальной ситуации в ОСУО "Таврия". ОСУВы "Одесса", "Север" – также под контролем.
На заседании определили первоочередные их потребности и ознакомились с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад.
Кроме того, заслушали важные доклады главнокомандующего Залужного, министра Резникова, Генштаба и министра стратпрома Камышина. Сверили все долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет.
Предыдущее заседание Ставки
- Зеленский проводил Ставку и 8 мая. Тогда говорили о ситуации на фронте и последствиях воздушных атак, а также их предотвращении. В тот день Россия совершила очередную ракетную атаку.
- Командующие ОСУВ доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах ответственности таких оперативно-стратегических группировок войск: "Хортица"; "Таврия"; "Одесса"; "Север".
- Кроме того, участники Ставки проанализировали состояние обеспечения подразделений ВСУ вооружением и боеприпасами. Обсудили состояние подготовки и комплектования новосозданных бригад.
- К слову, Зеленский отмечал, что во время заседания ключевым был доклад главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова.