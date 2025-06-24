Что больше приблизит режим Путина к краху: продолжение войны или перемирие

Владимир Путин боится ультранационалистов России, которые хотят продолжения войны против Украины и готовы идти до конца. Однако с ними он умеет справляться.

Значительно опаснее для кремлевского диктатора являются россияне, которые сейчас якобы хотят мира, однако отсутствие победы сильно разочарует их. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Аббас Галлямов.

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"Падение ускорится"

Аббас Галлямов отметил, что основная масса россиян хочет переговоров, чтобы все закончилось. Но если Путин придет к ним без победы и даст мир, то они не будут восхищены так называемым главой Кремля. Они будут разочарованы, потому что изначально российский диктатор создал большие ожидания.

Они против войны, но в нынешней ситуации. В момент, когда казалось, что якобы победа уже близко, то за войну было, по моим оценкам, не менее 50%, возможно, более 60%,

– сказал он.

Большинство таки выступало за вторжение в Украину. Но они были готовы к легкой и красивой победе. Когда выяснилось, что за нее нужно платить огромную цену, в частности, им лично, то уровень поддержки войны сильно упал. Но они помнят, что им обещали вначале. Когда наступит мир, поддержка Путина существенно упадет.

Пока идет война, поражение еще не зафиксировано, то якобы есть надежда. Поэтому пока обвального падения нет. Есть постепенное снижение. Когда будет признано, что победить не удалось, то падение через некоторое время начнет ускоряться. Не в один момент, но через 3 – 5 месяцев после окончания боевых действий все быстро пойдет вниз,

– предположил политтехнолог.

Лояльность силовиков к Путину также не абсолютна. В частности, она зависит от общественного мнения. Если люди ненавидят диктатора, власть опирается только на силовиков, а Путин впадает в зависимость от них. Поэтому кремлевский диктатор продолжает пытаться воевать, при этом ухудшая ситуацию в экономике и так далее.

К слову, издание The Telegraph написало, что Путин продолжает войну, потому что может бояться революции. Кремлевский диктатор в страхе не перед демократической революцией, а перед радикальным крылом внутри России – ультранационалистами. Отмечается, что Путин сознательно ставит на националистов, поскольку считает их потенциальной угрозой собственному правлению. В то же время независимые российские опросы свидетельствуют о довольно низкой популярности войны среди населения.