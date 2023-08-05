Политтехнолог, галерист, российский оппозиционер Марат Гельман отметил, что тотальное дезертирство среди российских военных может произойти при одном условии. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Мятеж Пригожина может повториться

Гельман подчеркнул, что массовое дезертирство может возникнуть, когда российская армия потерпит поражение в определенном бою, а даже не в войне в целом.

Должен произойти показательный бой, в котором россияне проиграют, и тогда побегут первые дезертиры. А за ними побегут уже остальные российские военные, которые будут пытаться сохранить свои жизни,

– подчеркнул политтехнолог.

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Он напомнил, что революцию 1917-го года в России совершали дезертиры. Они бежали с оружием с фронта Первой мировой войны через Петроград, и по ходу дела совершили революцию.

Российский оппозиционер отметил, что сегодня все надеяться на подобный сценарий. Сейчас можно представить повторение мятежа Евгения Пригожина, но вместо вагнеровцев будут дезертиры – более или менее организованные. Поскольку они сбежали с фронта и не хотят, чтобы их признали преступниками, они должны будут свергнуть власть в России.

"Это один из самых желанных сценариев завершения войны: 300 тысяч российских солдат убегают с фронта, добегают до Москвы и сносят власть. А дальше – как получится", – подчеркнул Марат Гельман.

Дезертир из Уфы Инцидент Инцидент произошел в Башкортостане 2 августа. Ранее против эксучастника так называемой "СВО" 39-летнего Ильдара Булатова было возбуждено дело из-за того, что он покинул воинскую часть. В Уфе он скрылся по дороге на судебно-психиатрическую экспертизу: мужчина достал гранату и пригрозил взорвать ее. Он потребовал, чтобы уголовное дело против него было закрыто. Переговоры с дезертиром вел даже глава Башкортостана Радий Хабиров. Именно ему удалось уговорить Булатова сдаться.

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