Політтехнолог, галерист, російський опозиціонер Марат Гельман зауважив, що тотальне дезертирство серед російських військових може відбутися за однієї умови. Про це він розповів 24 Каналу.
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Заколот Пригожина може повторитися
Гельман наголосив, що масове дезертирство може виникнути, коли російська армія зазнає поразки в певному бою, а навіть не у війні в цілому.
Повинен відбутися показовий бій, в якому росіяни програють, і тоді побіжать перші дезертири. А за ними побіжить вже решта російських військових, які будуть намагатися зберегти свої життя,
– наголосив політтехнолог.
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Він нагадав, революцію 1917-го року в Росії робили дезертири. Вони бігли зі зброєю з фронту Першої світової війни повз Петроград, та і по ходу діла вчинили революцію.
Російський опозиціонер наголосив, що сьогодні всі сподіваються саме на подібний сценарій. Зараз можна цілком ймовірно уявити повторення заколоту Євгенія Пригожина, але замість вагнерівців будуть дезертири – більш-менш організовані. Оскільки вони втекли з фронту і не хочуть, щоб їх визнали злочинцями, то мають повалити владу в Росії.
"Це один з найбажаніших сценаріїв завершення війни: 300 тисяч російських солдатів втікають з фронту, добігають до Москви та зносять владу. А далі – як вийде", – підкреслив Марат Гельман.
Дезертир з УфиІнцидент стався в Башкортостані 2 серпня. Раніше проти ексучасника так званої "СВО" 39-річного Ільдара Булатова було порушено справу через те, що він залишив військову частину. В Уфі він втік по дорозі на судово-психіатричну експертизу: чоловік дістав гранату та пригрозив підірвати її. Він вимагав, щоб кримінальну справу проти нього було закрито. Переговори з дезертиром вів навіть глава Башкортостану Радій Хабіров. Саме йому вдалося вмовити Булатова здатися.
Більше про дезертирство в лавах російської армії
- За словами заступника голови Бердянської районної ради Віктора Дудукалова за неофіційною інформацією в Бердянську бойовики зі "Шторм Z" відмовилися воювати на передовій. Ба більше, вони нібито розстріляли офіцера і дезертували.
- Раніше біля пункту пропуску "Весело-Вознесенка" на українсько-російському кордоні чоловік з вибухівкою намагався потрапити до Ростовської області. Проте коли його почали переслідувати прикордонники, він підірвав себе.
- Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук зауважив, що за попередніми даними, це був росіянин, який втік з фронту та намагався потрапити до Ростовської області з території тимчасово окупованої Донеччини.
- Також дезертирство 39 окупантів трапилось на Луганщині. Йдеться про завербованих колишніх в'язнів з загону "Шторм Z", які втекли з табору злагодження під Лисичанськом. З собою дезертири захопили озброєння й можливо автомобілі. Крім того, під час втечі вони нібито вбили російського військового, який намагався їх зупинити.