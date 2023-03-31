"Война России с трансформаторами": в YASNO дали украинцам три главных совета
Первый этап "войны России против трансформаторов" окончился победой для Украины. Но ничто не гарантирует, что через некоторое время оккупанты снова начнут бить по энергоинфраструктуре. Надо к этому готовиться.
Об этом 24 Каналу рассказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко. Он дал три совета, как украинцам подготовиться к вероятному второму этапу "войны с трансформаторами", который Россия может когда-нибудь начать.
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Три совета для украинцев
Как подчеркнул Коваленко, прежде всего нужно своевременно оплатить электроэнергию, где бы вы ни находились. Все эти средства сразу идут в энергорынок.
Второй совет – особенно важен. Следует помнить, что война продолжается. И у каждого из нас есть немного времени, чтобы морально и физически подготовиться к возможному второму этапу войны с трансформаторами и организовать собственную энергобезопасность.
У нас есть немного времени, чтобы подготовиться и позаботиться о своей энергобезопасности… Сейчас хороший период, чтобы нормально подготовиться, а не бежать после обстрела покупать по завышенным ценам павербанки и другие устройства,
– заметил Коваленко.
Смотрите разговор с генеральным директором YASNO Сергеем Коваленко на ютубе 24 Канала
Третий совет – за период весны-лета подготовить квартиру, чтобы она была более энергоэффективной и задерживала больше тепла. Без света еще можно более или менее нормально жить, а вот без тепла в условных -15 – будет непросто.
Это – маленькие советы. Проверьте окна; посмотрите, дотягивают ли двери. Это все может сохранить до 30% – 40% тепла в доме. Не забывайте, что война продолжается,
– рассказал Коваленко.
Хватит ли Украине электроэнергии на ближайшие месяцы
- Глава правления НЭК "Укрэнерго" оценил, какая сейчас ситуация в Украине с энергосистемой. Есть положительные новости.
- По его словам, в ближайшие полгода в Украине будет вполне достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребности потребителей. Если же что-то пойдет не так, Украина всегда сможет импортировать электричество.
- По его мнению, весенние и летние месяцы, скорее всего, пройдут спокойно. А вот к следующей зиме нужно готовиться. Следует возобновить работу энергоблоков на ТЭС, ГЭС и других поврежденных объектах, чтобы хорошо пройти следующую зиму.