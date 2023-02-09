В районе Одессы за ночь произошло более 100 аварий на сетях: в городе остановился транспорт
Источник:Максим Марченко
Только за одну ночь на 9 февраля в Одесском районе произошло более 100 аварий на сетях. В городе не курсирует электротранспорт. Энергетики продолжают ликвидировать последствия масштабной аварии в высоковольтной сети.
Впрочем, ситуация уже несколько улучшилась. Об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко.
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За ночь по Одесскому району произошло более ста локальных аварий. Дал поручение немедленно отреагировать на каждую из них. Хочу поблагодарить всех кто работал и продолжает работать над решением этой проблемы, а также одесситам, за вашу выдержку,
– отметил Марченко.
В то же время чиновник добавил, что в настоящее время ситуация со светом несколько улучшилась. В частности, благодаря подключению генераторов к объектам критической инфраструктуры и ряду мер, о которых не может рассказать публично.
Также глава ОВА рассказал, что уже удалось предоставить дополнительный объем электроэнергии в Одессу и район. Марченко рассказал, что разговаривал с руководителем Укрэнерго об увеличении лимитов для области.
По словам главы военной администрации, в настоящее время продолжается тестирование графиков, которые ДТЭК должен анонсировать не позднее, чем сегодня вечером, 9 февраля.
Что нужно знать о масштабной аварии в Одесской области
- В Одесской области недавно произошли две аварии на объектах энергетической инфраструктуры. О первой аварии на подстанции сообщали вечером 3 февраля. Важно понимать, что она неоднократно была повреждена в результате российских обстрелов.
- Уже на следующий день произошла еще одна авария. На этот раз масштабная. Без света осталось полмиллиона человек.
- Премьер провел внеочередное заседание правительства. Шмыгаль рассказал, что в Одессу должны завезти все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго. Кроме того, передать газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт.
- Позже глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что объект энергетической инфраструктуры, который позволит вернуться к обычным графикам отключения света, отремонтируют до конца недели. Одесса вернется к обычным графикам отключения света ориентировано с 10 февраля.