Ситуация стабилизировалась: будут ли сегодня применять графики отключений на Львовщине

На Львовщине ситуацию со светом удалось стабилизировать. Это позволило уменьшить количество отключений. В то же время полностью графики почасовых отключений не отменяют.

О ситуации со светом во Львове и Львовской области рассказал глава области Максим Козицкий и в Львовоблэнерго.

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Так, с 09:00 до 19:00 сегодня, 17 мая, графиков почасовых отключений на Львовщине применять не планируют.

Это связано с тем, что за ночь ситуация в энергосистеме несколько стабилизировалась.

"Разговаривал с энергетиками, объясняют, если будем использовать электроэнергию экономно, то есть большая вероятность, что в дальнейшем отключения будут минимальными", – уточнил Козицкий.

С 19:00 будут действовать графики

В Львовоблэнерго тоже сообщили об отсутствии отключений с 9 утра. Зато отметили, что с 19:00 возможно применение почасовых графиков. Поскольку, ситуация в энергосистеме остается сложной.

"Чтобы не допустить обесточивания, призываем всех экономно использовать электроэнергию, прежде всего не включать мощные электроприборы в вечернее время", – говорится в сообщении.

Актуальные графики отключений света во Львове

Всего во Львовской области свет могут выключать по такому почасовому графику:

с 1:00 до 3:00;

с 3:00 до 5:00;

с 5:00 до 7:00;

с 7:00 до 09:00;

с 9:00 до 11:00;

с 11:00 до 13:00;

с 13:00 до 15:00;

с 15:00 до 17:00;

с 17:00 до 19:00;

с 19:00 до 23:00;

с 23:00 до 01:00.

Графики отключений во Львове по группам: