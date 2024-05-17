Про ситуацію зі світлом у Львові та Львівській області розповів очільник області Максим Козицький та у Львівобленерго.
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Так, з 09:00 до 19:00 сьогодні, 17 травня, графіків погодинних відключень на Львівщині застосовувати не планують.
Це пов'язано з тим, що за ніч ситуація в енергосистемі дещо стабілізувалася.
"Розмовляв з енергетиками, пояснюють, якщо використовуватимемо електроенергію ощадливо, то є велика ймовірність, що надалі відключення будуть мінімальними", – уточнив Козицький.
З 19:00 діятимуть графіки
У Львівобленерго теж повідомили про відсутність відключень з 9 ранку. Натомість зазначили, що з 19:00 можливе застосування погодинних графіків. Оскільки, ситуація в енергосистемі залишається складною.
"Аби не допустити знеструмлень, закликаємо всіх економно використовувати електроенергію, насамперед не вмикати потужні електроприлади у вечірній час", – ідеться у повідомленні.
Актуальні графіки відключень світла у Львові
Загалом у Львівській області світло можуть вимикати за таким погодинним графіком:
- з 1:00 до 3:00;
- з 3:00 до 5:00;
- з 5:00 до 7:00;
- з 7:00 до 09:00;
- з 9:00 до 11:00;
- з 11:00 до 13:00;
- з 13:00 до 15:00;
- з 15:00 до 17:00;
- з 17:00 до 19:00;
- з 19:00 до 23:00;
- з 23:00 до 01:00.
Графіки відключень у Львові за групами: