В ходе массированного ракетного удара по железнодорожной платформе "Квитневое" в Броварском районе 5 августа погибла 50-летняя сотрудница станции "Нежин" Светлана Башловка.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Что известно о Светлане Башловке?

Светлана Васильевна родилась 28 июня 1976 года в селе Кобыжча Черниговской области и посвятила железной дороге более четырех лет своей жизни.

Свой трудовой путь она начинала в качестве сигналистки на станции Дарница, впоследствии работала в вокзальном комплексе "Киев-Пассажирский", а с мая 2026 года занимала должность станционной работницы.

Коллеги вспоминают ее как искреннего, ответственного и исключительно трудолюбивого человека, на которого всегда можно было положиться в сложную минуту.

Для мужа и троих детей Светлана была настоящим сердцем семьи. Более всего на свете она мечтала о мире в Украине, совместных путешествиях с близкими и счастливом будущем для своих детей.

Жизнь женщины трагически оборвалась прямо во время рабочей смены в результате попадания вражеского снаряда.

Вражеская атака в ночь на 5 августа стала очередным актом террора против мирных жителей Киевской области, ведь под ударом оказались также Киев, Бровары и Белая Церковь. В целом этот обстрел взял жизни 17 человек, а еще десятки получили ранения различной степени тяжести.

Как уже сообщалось на нашем сайте, местные жители до сих пор приходят в себя от последствий этой атаки и рассказывают о страшных разрушениях в материале о трагедии на железной дороге в Квитневом.