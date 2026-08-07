Під час масованого ракетного удару по залізничній платформі Квітневе у Броварському районі 5 серпня загинула 50-річна працівниця станції Ніжин Світлана Башловка. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Що відомо про Світлану Башловку?

Світлана Василівна народилася 28 червня 1976 року в селі Кобижча Чернігівської області та присвятила залізниці понад чотири роки життя.

Свій трудовий шлях вона розпочинала сигналісткою на станції Дарниця, згодом працювала у вокзальному комплексі Київ-Пасажирський, а з травня 2026 року обіймала посаду станційної робітниці.

Колеги згадують її як щиру, відповідальну та винятково працьовиту людину, на яку завжди можна було покластися у складну хвилину.

Для чоловіка та трьох дітей Світлана була справжнім серцем родини. Вона понад усе мріяла про мир в Україні, спільні подорожі з близькими та щасливе майбутнє для своїх дітей.

Життя жінки трагічно обірвалося просто під час робочої зміни внаслідок влучання ворожої балістики.

Ворожа атака у ніч проти 5 серпня стала черговим актом терору проти цивільних мешканців Київської області, адже під ударом опинилися також Київ, Бровари та Біла Церква. Загалом той обстріл забрав життя 17 людей, а ще десятки отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, місцеві жителі досі оговтуються від наслідків цієї атаки та розповідають про страшні руйнування у матеріалі про трагедію на залізниці у Квітневому.