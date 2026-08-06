Місцеві жителі, чиї будинки опинилися в епіцентрі вибухових хвиль, досі оговтуються від пережитого жаху та підраховують збитки. З ними поспілкувалося hromadske.

Що кажуть місцеві про страшну ніч у Квітневому?

Так, Анастасія разом з матір'ю Світланою Петрівною та 89-річною бабусею, мешкає на одній із найбільш зруйнованих вулиць.

З її двору довго було видно густий дим від логістичних складів, куди ворог поцілив у ніч проти 5 серпня. За кілька годин до ракетного удару просто за їхньою оселею впав ще й ударний безпілотник.

За словами Анастасії, після удару все навколо охопило полум'я. До приїзду рятувальників люди самотужки намагалися загасити вогонь.

WhatsApp Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини Додати

Найбільше вона хвилювалася за свою бабусю, яка не могла самостійно рухатися, тому насамперед винесла її з будинку. Згодом літню жінку доправили до Броварської лікарні.

Анастасія також розповіла, що щойно пролунала повітряна тривога, вона запропонувала мамі піти в укриття. Але вже за мить стався ракетний удар. Від вибуху дівчина впала на підлогу.

Знаєте, ніколи не розуміла, чому в людей злітають кросівки, коли їх збиває авто. Так ось – у мене злетіли шкарпетки. Я боса йшла по склу… Ви уявляєте?,
– пригадує Анастасія.

Сусіди Анастасії, Юрій та Світлана, у момент атаки поверталися зі святкування дня народження чоловіка. Їхня вулиця вже палала.

Потрапити всередину будівлі подружжя не могло, адже після вибухів заклинило і двері, і ворота. Зрештою їм вдалося пробратися у підвал.

За словами Світлани, вибухи були настільки сильними, що навколо все сипалося.

Їхня оселя ще зберігала тріщини від обстрілів 2022 року, і цього разу вибухова хвиля знову вибила ті самі вікна, а також понівечила двері та гаражні ворота.

На думку Світлани, такими ударами росіяни хочуть виснажити українців, аби вони попросили Зеленського закінчити війну на умовах ворога.

Що було відомо раніше?

Уночі 5 серпня російські війська цілеспрямовано били по складах цивільних підприємств.

У Броварському районі було зруйновано логістичний центр "Епіцентру", де загинув один із працівників, та складський комплекс Rozetka у Броварах.

Загалом ця масована атака на Київ та область забрала життя щонайменше 17 осіб, серед них восьмеро загинули на залізниці у Квітневому. Ще 44 людини отримали поранення.