Місцеві жителі, чиї будинки опинилися в епіцентрі вибухових хвиль, досі оговтуються від пережитого жаху та підраховують збитки. З ними поспілкувалося hromadske.
Що кажуть місцеві про страшну ніч у Квітневому?
Так, Анастасія разом з матір'ю Світланою Петрівною та 89-річною бабусею, мешкає на одній із найбільш зруйнованих вулиць.
З її двору довго було видно густий дим від логістичних складів, куди ворог поцілив у ніч проти 5 серпня. За кілька годин до ракетного удару просто за їхньою оселею впав ще й ударний безпілотник.
За словами Анастасії, після удару все навколо охопило полум'я. До приїзду рятувальників люди самотужки намагалися загасити вогонь.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Найбільше вона хвилювалася за свою бабусю, яка не могла самостійно рухатися, тому насамперед винесла її з будинку. Згодом літню жінку доправили до Броварської лікарні.
Анастасія також розповіла, що щойно пролунала повітряна тривога, вона запропонувала мамі піти в укриття. Але вже за мить стався ракетний удар. Від вибуху дівчина впала на підлогу.
Знаєте, ніколи не розуміла, чому в людей злітають кросівки, коли їх збиває авто. Так ось – у мене злетіли шкарпетки. Я боса йшла по склу… Ви уявляєте?,
– пригадує Анастасія.
Сусіди Анастасії, Юрій та Світлана, у момент атаки поверталися зі святкування дня народження чоловіка. Їхня вулиця вже палала.
Потрапити всередину будівлі подружжя не могло, адже після вибухів заклинило і двері, і ворота. Зрештою їм вдалося пробратися у підвал.
За словами Світлани, вибухи були настільки сильними, що навколо все сипалося.
Їхня оселя ще зберігала тріщини від обстрілів 2022 року, і цього разу вибухова хвиля знову вибила ті самі вікна, а також понівечила двері та гаражні ворота.
На думку Світлани, такими ударами росіяни хочуть виснажити українців, аби вони попросили Зеленського закінчити війну на умовах ворога.
Що було відомо раніше?
Уночі 5 серпня російські війська цілеспрямовано били по складах цивільних підприємств.
У Броварському районі було зруйновано логістичний центр "Епіцентру", де загинув один із працівників, та складський комплекс Rozetka у Броварах.
Загалом ця масована атака на Київ та область забрала життя щонайменше 17 осіб, серед них восьмеро загинули на залізниці у Квітневому. Ще 44 людини отримали поранення.