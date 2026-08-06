Місцеві жителі, чиї будинки опинилися в епіцентрі вибухових хвиль, досі оговтуються від пережитого жаху та підраховують збитки. З ними поспілкувалося hromadske.

Що кажуть місцеві про страшну ніч у Квітневому?

Так, Анастасія разом з матір'ю Світланою Петрівною та 89-річною бабусею, мешкає на одній із найбільш зруйнованих вулиць.

З її двору довго було видно густий дим від логістичних складів, куди ворог поцілив у ніч проти 5 серпня. За кілька годин до ракетного удару просто за їхньою оселею впав ще й ударний безпілотник.

За словами Анастасії, після удару все навколо охопило полум'я. До приїзду рятувальників люди самотужки намагалися загасити вогонь.

Найбільше вона хвилювалася за свою бабусю, яка не могла самостійно рухатися, тому насамперед винесла її з будинку. Згодом літню жінку доправили до Броварської лікарні.

Анастасія також розповіла, що щойно пролунала повітряна тривога, вона запропонувала мамі піти в укриття. Але вже за мить стався ракетний удар. Від вибуху дівчина впала на підлогу.

Знаєте, ніколи не розуміла, чому в людей злітають кросівки, коли їх збиває авто. Так ось – у мене злетіли шкарпетки. Я боса йшла по склу… Ви уявляєте?,

– пригадує Анастасія.

Сусіди Анастасії, Юрій та Світлана, у момент атаки поверталися зі святкування дня народження чоловіка. Їхня вулиця вже палала.

Потрапити всередину будівлі подружжя не могло, адже після вибухів заклинило і двері, і ворота. Зрештою їм вдалося пробратися у підвал.

За словами Світлани, вибухи були настільки сильними, що навколо все сипалося.

Їхня оселя ще зберігала тріщини від обстрілів 2022 року, і цього разу вибухова хвиля знову вибила ті самі вікна, а також понівечила двері та гаражні ворота.

На думку Світлани, такими ударами росіяни хочуть виснажити українців, аби вони попросили Зеленського закінчити війну на умовах ворога.

Що було відомо раніше?

Уночі 5 серпня російські війська цілеспрямовано били по складах цивільних підприємств.

У Броварському районі було зруйновано логістичний центр "Епіцентру", де загинув один із працівників, та складський комплекс Rozetka у Броварах.

Загалом ця масована атака на Київ та область забрала життя щонайменше 17 осіб, серед них восьмеро загинули на залізниці у Квітневому. Ще 44 людини отримали поранення.