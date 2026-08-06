Местные жители, чьи дома оказались в эпицентре взрывных волн, до сих пор приходят в себя после пережитого ужаса и подсчитывают убытки. С ними пообщалось hromadske.
Что говорят местные жители о страшной ночи в Квитневом?
Так, Анастасия вместе с матерью Светланой Петровной и 89-летней бабушкой живет на одной из наиболее разрушенных улиц.
Из ее двора долго был виден густой дым от логистических складов, по которым враг нанес удар в ночь на 5 августа. За несколько часов до ракетного удара прямо за их домом упал еще и ударный беспилотник.
По словам Анастасии, после удара все вокруг охватило пламя. До приезда спасателей люди самостоятельно пытались потушить огонь.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Больше всего она переживала за свою бабушку, которая не могла самостоятельно передвигаться, поэтому в первую очередь вынесла ее из дома. Впоследствии пожилую женщину доставили в Броварскую больницу.
Анастасия также рассказала, что только что прозвучала воздушная тревога, она предложила маме укрыться. Но уже через мгновение произошел ракетный удар. От взрыва девушка упала на пол.
Знаете, я никогда не понимала, почему у людей слетают кроссовки, когда их сбивает машина. Так вот – у меня слетели носки. Я босиком шла по стеклу… Вы себе представляете?
– вспоминает Анастасия.
Соседи Анастасии, Юрий и Светлана, в момент атаки возвращались с празднования дня рождения мужа. Их улица уже была в огне.
Попасть внутрь здания супругам не удалось, ведь после взрывов заклинило и двери, и ворота. В конце концов им удалось пробраться в подвал.
По словам Светланы, взрывы были настолько сильными, что вокруг все сыпалось.
В их доме еще оставались трещины от обстрелов 2022 года, и на этот раз взрывная волна снова выбила те же окна, а также повредила двери и гаражные ворота.
По мнению Светланы, такими ударами россияне хотят изнурить украинцев, чтобы те попросили Зеленского закончить войну на условиях врага.
Что было известно ранее?
Ночью 5 августа российские войска целенаправленно наносили удары по складам гражданских предприятий.
В Броварском районе были разрушены логистический центр"Эпицентра", где погиб один из работников, и складской комплекс "Розетка" в Броварах.
В целом эта массированная атака на Киев и область унесла жизни как минимум 17 человек, в том числе восемь погибли на железной дороге в Квитневом. Еще 44 человека получили ранения.