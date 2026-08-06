Местные жители, чьи дома оказались в эпицентре взрывных волн, до сих пор приходят в себя после пережитого ужаса и подсчитывают убытки. С ними пообщалось hromadske.

Что говорят местные жители о страшной ночи в Квитневом?

Так, Анастасия вместе с матерью Светланой Петровной и 89-летней бабушкой живет на одной из наиболее разрушенных улиц.

Из ее двора долго был виден густой дым от логистических складов, по которым враг нанес удар в ночь на 5 августа. За несколько часов до ракетного удара прямо за их домом упал еще и ударный беспилотник.

По словам Анастасии, после удара все вокруг охватило пламя. До приезда спасателей люди самостоятельно пытались потушить огонь.

Больше всего она переживала за свою бабушку, которая не могла самостоятельно передвигаться, поэтому в первую очередь вынесла ее из дома. Впоследствии пожилую женщину доставили в Броварскую больницу.

Анастасия также рассказала, что только что прозвучала воздушная тревога, она предложила маме укрыться. Но уже через мгновение произошел ракетный удар. От взрыва девушка упала на пол.

Знаете, я никогда не понимала, почему у людей слетают кроссовки, когда их сбивает машина. Так вот – у меня слетели носки. Я босиком шла по стеклу… Вы себе представляете?

– вспоминает Анастасия.

Соседи Анастасии, Юрий и Светлана, в момент атаки возвращались с празднования дня рождения мужа. Их улица уже была в огне.

Попасть внутрь здания супругам не удалось, ведь после взрывов заклинило и двери, и ворота. В конце концов им удалось пробраться в подвал.

По словам Светланы, взрывы были настолько сильными, что вокруг все сыпалось.

В их доме еще оставались трещины от обстрелов 2022 года, и на этот раз взрывная волна снова выбила те же окна, а также повредила двери и гаражные ворота.

По мнению Светланы, такими ударами россияне хотят изнурить украинцев, чтобы те попросили Зеленского закончить войну на условиях врага.

Что было известно ранее?

Ночью 5 августа российские войска целенаправленно наносили удары по складам гражданских предприятий.

В Броварском районе были разрушены логистический центр"Эпицентра", где погиб один из работников, и складской комплекс "Розетка" в Броварах.

В целом эта массированная атака на Киев и область унесла жизни как минимум 17 человек, в том числе восемь погибли на железной дороге в Квитневом. Еще 44 человека получили ранения.