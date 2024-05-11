Безработная и очень богатая: у подруги путинского миллиардера нашли четыре виллы в Австралии

В марте этого года в СМИ появилась информация о загадочной россиянке "Светлане Е.". Женщина за несколько лет купила аж четыре виллы в городке Китцбюэль.

Три участка с четырьмя домами стоили ей 26 миллионов евро. Расследование по этому достоянию провели оппозиционные российские СМИ, передает 24 Канал.

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Владеет недвижимостью на 26 миллионов евро

Журналисты выяснили, что элитной недвижимостью в Австрии владеет 50-летняя Светлана Елисеева, которую связывают с Эдуардом Худайнатовым, главой Независимой нефтегазовой компании, находящейся под санкциями Евросоюза.

Согласно расследованию, Елисеева приобрела четыре виллы в городе Китцбюэль, что в Австрии, на сумму около 26 миллионов евро. По информации СМИ, в них никто не живет, но периодически они используются.

Вилла Елисеевой / Фото оппозиционных российских СМИ

Первая вилла была приобретена ею в 2017 году за 13,2 миллиона евро, а вскоре вблизи нее появилось шале, где много раз видели Марию Воронцову, дочь Владимира Путина. Впоследствии Елисеева также купила еще две виллы в 2018 году и еще одну в 2021 году.

Интересно, что за несколько месяцев до приобретения первой виллы, Елисеева получила кипрский паспорт, а ранее попыталась получить гражданство Мальты, однако ее заявку отклонили из-за связи с Худайнатовым, который возглавлял "Роснефть", предприятие, попавшее под санкции США и Евросоюза в 2014 году.

Никогда не работала, а деньги получала

Интересен тот факт, что женщина указала в заявке, что никогда не работала, хотя фактически была связана с компаниями, имевших отношение к Худайнатову и его семье. В 2023 году она получила более 43 млн рублей от ННК.

Светлана Елисеева / Фото оппозиционных российских СМИ

В России Елисеева владеет недвижимостью на сумму около 4 миллиардов рублей, включая квартиры в Москве и землю под Геленджиком. Общая стоимость ее недвижимости в России и за рубежом составляет примерно 7 млрд рублей.

Обратите внимание! Недавно Худайнатов попал в списки санкций Евросоюза из-за его роли в полномасштабном вторжении России в Украину.

Также стоит отметить, что в мае 2022 года в Италии конфисковали яхту "Шахерезада" за 700 млн долларов, которую связывают с Владимиром Путиным, а Худайнатов считается формальным владельцем этой яхты. По информации прокуратуры США, на него записано восемь яхт.