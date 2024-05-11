Три ділянки з чотирма будинками коштували їй 26 мільйони євро. Розслідування щодо цього надбання провели опозиційні російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Володіє нерухомістю на 26 мільйонів євро

Журналісти з'ясували, що елітною нерухомістю в Австрії володіє 50-річна Світлана Єлісєєва, яку пов'язують з Едуардом Худайнатовим, головою Незалежної нафтогазової компанії, що перебуває під санкціями Євросоюзу.

Згідно з розслідуванням, Єлісєєва придбала чотири вілли у місті Кітцбюель, що в Австрії, на суму близько 26 мільйонів євро. За інформацією ЗМІ, у них ніхто не живе, але періодично вони використовуються.

Вілла Єлісєєвої / Фото опозиційних російських ЗМІ

Перша вілла була придбана нею у 2017 році за 13,2 мільйона євро, а незабаром поблизу неї з'явилося шале, де багато разів бачили Марію Воронцову, дочку Владіміра Путіна. Згодом Єлісєєва також купила ще дві вілли у 2018 році та ще одну в 2021 році.

Цікаво, що за кілька місяців до придбання першої вілли, Єлісєєва отримала кіпрський паспорт, а раніше спробувала отримати громадянство Мальти, проте її заявку відхилили через зв'язок з Худайнатовим, який очолював "Роснєфть", підприємство, що потрапило під санкції США та Євросоюзу у 2014 році.

Ніколи не працювала, а гроші отримувала

Цікавим є той факт, що жінка вказала у заявці, що ніколи не працювала, хоча фактично була пов'язана з компаніями, що мали відношення до Худайнатова та його родини. У 2023 році вона отримала понад 43 млн рублів від ННК.

Світлана Єлісєєва / Фото опозиційних російських ЗМІ

У Росії ж Єлісєєва володіє нерухомістю на суму близько 4 мільярдів рублів, включаючи квартири в Москві та землю під Геленджиком. Загальна вартість її нерухомості в Росії та за кордоном становить приблизно 7 млрд рублів.