"Скромные миллионы на черный день": как жена Гринкевича спасла имущество от ареста

Светлана Гринкевич – жена Игоря Гринкевича – умудрилась спасти имущество от ареста. Для этого она передала его под залог.

В рамках расследования удалось установить, что весной 2023 Гринкевич приобрела две квартиры в киевских Новопечерских липках (50 и 123 квадратных метра). По состоянию на то время это стоило "довольно скромно" – 20 миллионов гривен.

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Как Гринкевич удалось "спасти" квартиры

Игоря Гринкевича арестовали в конце декабря 2023 года. А уже на следующий день Светлана взяла кредит. Речь идет о сумме в размере 5 миллионов гривен. Деньги предоставил человек, которого звучит Александр Лапшин.

Между тем уже 2 января Светлана наложила через этот кредит обременения на обе квартиры у нотариуса. По данным журналистов, в реестре это указано как договор ипотеки.

Ярослав Бутырин – адвокат – отметил, что имущество, которое обеспечено ипотекой, не могут забрать.

Если человек боится, что у него там могут что-то забрать, они идут к нотариусу и говорят: "вот у нас есть расписка на миллион, мы хотим под эту расписку заключить договор ипотеки". Закон Украины об ипотеке указывает, что ипотекодержатель является приоритетным взыскателем,

– говорится в сообщении.

Сам Лапшин стал ипотекодержателем обоих помещений. Пока Светлана не вернет ему долг, квартиры нельзя арестовать или конфисковать.

Кроме того, еще две квартиры Светлана взяла под залог, когда предоставила заем родной матери – Ирине Федак. Речь идет о:

квартире в клубном доме A Nova House в Киеве (2 миллиона гривен);

люксовых апартаментах во Львове (7 миллионов гривен).

Также ранее стало известно, что жена Гринкевича вышла из владельцев компании, которая арендует 21 гектар возле Ясниского карьера.