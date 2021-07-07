Онищук вместо Бойчука: правительство согласовало смену главы Ивано-Франковской ОГА
Источник:Кабинет Министров
Кабинет министров согласовал назначение Светланы Онищук главой Ивано-Франковской областной государственной администрации. Она заменила на посту Андрея Бойчука.
Еще недавно Онищук была заместительницей главы Ивано-Франковской ОГА. Решение о ее назначении приняли чиновники во время заседания Кабмина 7 июля.
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Теперь кандидатуру Онищук должен утвердить президент Владимир Зеленский. Это должно произойти уже в ближайшее время.
Что известно об Онищук
Источник: "Суспільне"
Светлана Онищук родилась 7 января 1984 года в поселке Заболотов, на Прикарпатье. Получила высшее образование по правоведению. Также ей вручили почетную грамоту правительства и почетное звание "Заслуженный юрист Украины".
Трудовую деятельность начинала с юридического консультанта в частной агрофирме. Затем перешла на преподавательскую деятельность в Прикарпатский юридический институт Львовского государственного университета внутренних дел.
Карьера:
- Советник патронатной службы главы Коломыйской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.
- Занимала должность главы Управления государственной службы Главного управления Государственной службы Украины в Ивано-Франковской области.
- Также была начальником Межрегионального управления Национального агентства по вопросам государственной службы в Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.