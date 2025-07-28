Зеленский назначил экс-нардепа Залищук послом в Швеции: что о ней известно
- Светлана Залищук назначена новым послом Украины в Швеции по указу президента Владимира Зеленского.
- Она была журналисткой, нардепом, а также работала в пресс-службах и координировала общественные инициативы.
Украинская журналистка и бывший народный депутат Светлана Залищук стала новым послом Украины в Швеции. Президент Украины Владимир Зеленский принял соответствующее решение.
Об этом свидетельствует указ №556/2025, подписанный и обнародованный в понедельник, 28 июля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.
Смотрите также Зеленский назначил 16 послов после совещания с Сибигой
Что известно о Светлане Залищук?
Владимир Зеленский назначил Светлану Залищук чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Швеция.
Известно, что Светлана Залищук родилась 24 октября 1982 года в городе Жашкове Черкасской области. В течение 2014 – 2019 годов она занимала должность народного депутата Верховной Рады VIII созыва.
До начала своей политической карьеры Светлана Залищук работала репортером на "5 канале". Кроме того, женщина занимала должности в пресс-службах Кабинета Министров, а также администрации Президента.
Более того, она была одной из координаторов общественной организации "Центр UA" и приобщалась к созданию инициатив, направленных на продвижение реформ и внедрение общественного контроля.
В парламенте, как известно, Светлана Залищук возглавляла подкомитет по вопросам евроатлантической интеграции и входила в состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Кроме вышеупомянутого, чиновница участвовала в международных конференциях и форумах, связанных с демократией, реформами и правами человека.
Напомним, недавно Владимир Зеленский после совещания с министром иностранных дел Андреем Сибигой назначил 16 новых послов. Для каждого нового посла определили персональные задачи.