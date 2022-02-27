Светомаскирование спасает жизнь: как скрыть свой дом от врага

Оккупационные войска России уже несколько дней пытаются захватить украинские города. Поскольку ВСУ оказывают достойное сопротивление, враги прибегают к позорным и ужасным методам.

В частности, таковыми являются бомбардировки и обстрелы из артиллерии мирного населения. 24 канал собрал для вас несколько советов по светомаскированию, которые помогут уберечь себя, ваших родных и дом.

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Оккупант должен быть слепым

При выключении света в жилищах энергоснабжение останется без перебоев. Поэтому несколько простых шагов необходимо предпринять, чтобы не показывать врагу, где вы.

Главные правила светомаскировки:

Выключайте свет в жилищах.

Плотно зашторивайте окна.

Тушите все уличное освещение своих домов.

Деморализованное войско оккупанта уже давно забыло о любых остатках чести. Поэтому оно всеми руками хватается за все, что может ему помочь. Не дайте русской орде ни одного шанса. Сделайте свои дома незаметными в темное время суток!

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