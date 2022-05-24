Свежие спутниковые снимки Maxar показали, как оккупанты воруют украинское зерно

Появились очередные доказательства того, что Россия ворует украинское зерно. Спутниковые снимки порта во временно оккупированном Севастополе свидетельствуют, что оккупанты набирают темпы в экспорте ворованного в Украину зерна.

На спутниковых снимках видно, как два балкера под российским флагом швартуются и загружаются украденным украинским зерном.

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О чем свидетельствуют спутниковые снимки

Maxar Technologies обнародовали снимки со спутника, датированные 19 и 21 мая. На них два российских судна "Матрос Позинич" и "Матрос Кошка" пришвартованы рядом с чем-то вроде зерновых силосов, где зерно ссыпается с конвейера в открытый трюм.



"Матрос Позинич" в порту Севастополя / Фото с сайта СNN



"Матрос Кышка" в порту Севастополя / Фото с сайта СNN

Согласно данным сайта MarineTraffic.com, оба корабля покинули порт. При этом "Матрос Позинич", идущий через Эгейское море, утверждает, что следует в Бейрут, а "Матрос Кошка" все еще находится в Черном море.

Заметим, что в оккупированном Россией Крыме мало зерна растет. А вот на Донбассе и во временно захваченных россиянами территориях Херсонской и Запорожской областей очень много. Украинские власти обращаются ко всем международным партнерам, что Россия разоряет хранилища на временно оккупированных территориях и вывозят зерно за пределы Украины.

В частности, из Запорожской области оккупанты вывезли уже примерно 300 тысяч тонн зерна, а из Луганщины – более 100 тысяч тонн . О воровстве продуктов, зерна и сельскохозяйственной техники сообщали и жители Херсонской и Донецкой областей.

Как Россия вывозит из Крыма краденое украинское зерно

В конце апреля российский балкер "Матрос Позинич" загрузил около 27 тысяч украинского зерна и отплыл из Черного моря в Средиземное. Сначала он направился в Египет, но после предупреждения украинских властей ему было отказано во въезде в Александрию.

После этого судну запретили въезд в Бейрут, поэтому он пришвартовался в Латакию в Сирии.

Впоследствии стало известно, что из Крыма в Сирию отправился еще один балкер с зерном. На этот раз это было сирийское судно "Финикия ", которое может перевозить около 19 тысяч тонн.

Теперь оказалось, что к перевозке краденого украинского зерна Россия привлекла еще один балкер – "Матрос Кошка".

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