"Свидетели боятся говорить": люди требуют справедливого расследования гибели мальчика из Черкасс

В Черкассах под стенами прокуратуры состоялся митинг с требованием справедливого расследования гибели 7-летнего мальчика. Люди убеждены, что не всех виновников задержали.

Демонстранты с плакатами требовали прозрачного расследования, проверки социальных служб. Они призывали взять под стражу отчима и мать.

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Организатор акции Татьяна Кобец убеждена, что следует проверить учебные заведения, где учился ребенок.

Знаем, что писали заявление о том, что ребенка били еще год назад. По моему мнению, родители тоже виноваты. В деле есть много свидетелей, но они боятся говорить,

– подчеркнула женщина.



Митинг в Черкассах / Фото 1800

Реакция прокуратуры

К митингующим вышел прокурор Дмитрий Чустрак. По его словам, суд решил, что заседания будут закрытыми, прокуратура не отвечает за это.

Чустрак подчеркнул, что как только возникнет возможность разгласить информацию, это сразу сделают. Потом обещают рассказать, о чем общались мать с отчимом. Прокурор предположил, что следствие может установить другие обстоятельства, и тогда квалификацию могут изменить.



Люди собрались возле прокуратуры / Фото 1800



Митинг из-за смерти ребенка / Фото 1800

Что известно о гибели мальчика из Черкасс