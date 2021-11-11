Свидетельствует о пытках, – Денисова о видео эвакуации Саакашвили в тюремную больницу

В Грузии обнародовали видео, на котором Саакашвили силой заносят в тюремную больницу. Людмила Денисова заявила, что это "подтверждает факт пыток".

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека заявила, что обнародованное видео является "подтверждением применения физической силы". Кадры встревожили и нардепа и возлюбленную политика Елизавету Ясько.

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Денисова заявила, что видео с Саакашвили "свидетельствует о пытках"

Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с Михеилом (речь идет о Саакашвили – 24 канал), что является грубым нарушением 3 статьи Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод,

– заявила Денисова.

Она также объяснила, что кадры подтверждают "применение физической силы и причинения телесных повреждений к гражданину Украины, главе исполнительного комитета Нацсовета реформ при президенте Михеилу Саакашвили сотрудниками Специальной пенитенциарной службы во время перемещения в исправительную колонию №18 в Глдани".

Денисова рассказала, что власти Грузии нарушили статьи:

7 Международного пакта о гражданских и политических правах;

1 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Она призвала комитет ООН против пыток и Европейский комитет по вопросам предотвращения пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания отреагировать на факт применения пыток в отношении Саакашвили.

От грузинских властей требую безотлагательного перевода Михеила Саакашвили в больницу, которая соответствует стандартам оказания медицинской помощи с учетом всех рекомендаций консилиума врачей,

– заявила Денисова.

Она также обратилась к Народному защитнику Грузии Нино Ломджарии и призвала ее расследовать обстоятельства нарушения прав на личную безопасность и защиту от пыток работниками специальной пенитенциарной службы.

Мне очень тяжело смотреть на эти кадры, – Ясько

Елезавета Ясько в эфире одного из украинских телеканалов заявила, что третьего президента Грузии в тюрьме бьют.

Я хочу сказать, что мне очень тяжело смотреть на эти кадры... Я не могу себе представить, чтобы в 21 веке такое происходило в демократической Грузии, о которой мы всегда слышали только самое лучшее,

– сказала Ясько.

Добавила, что "в последние недели я много чего увидела здесь, о чем надо книги писать и фильмы снимать. Это больше похоже на ужас". Она заявила, что "на кадрах мы видим, что его бьют".

Врач, которого не пускали больше суток, подтвердил, что у него есть следы избиения на теле. Я третий день нахожусь в Тбилиси возле тюрьмы, меня не пускают тоже,

– рассказала женщина.

Она объяснила, что раньше ее пускали "без проблем". Она также заверила, что:

им манипулируют, – "говорят ему, что если он будет плохо себя вести, то его не будут посещать";

весь мир должен знать, "что происходят пытки";

суд 10 ноября начался без Саакашвили.

Ясько заявила, что "это больше похоже на кадры из России и Беларуси, но, к сожалению, мы сейчас видим, что это также происходит и в Грузии".

"Это очень драматично. Но я убеждена, что мировая реакция будет... Мы видим все на этих кадрах, на это невозможно смотреть спокойно", – подытожила Ясько.

Кадры перевода Саакашвили в тюремную больницу: смотрите видео

Коротко об обнародованном видео с Саакашвили