Зеленский предложит Свириденко должность премьер-министра, –СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский окончательно решил сменить главу правительства. Должность премьера он предложит вице-премьеру-министру экономики Юлии Свириденко.

Об этом он будет говорить с ней завтра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное, которое получило информацию от окружения президента.

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Кого Зеленский хочет видеть на посту премьер-министра?

Действующего премьера Шмыгаля планируют вынести кандидатом на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, которого будут номинировать на должность посла Украины в США.

Вместо Шмыгаля премьер-министром, вероятно станет вице-премьер-министром Свириденко. Завтра Зеленский встретится с ней, чтобы обсудить формат и членов нового Кабмина.

Кандидатами на должность главы Минобороны также рассматривали министра внутренних дел Клименко и вице-премьера-министра цифровой трансформации Федорова.

На полях конференции по восстановлению в Риме Свириденко заявила, что ей пока не поступали предложения возглавить Кабмин.

Напомним, президент Зеленский рассматривает министра обороны Рустема Умерова как основного кандидата на должность посла Украины в США.