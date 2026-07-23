Чтобы сократить количество ракетных атак: полковник запаса объяснил, почему российские ЗРК на севере трудно уничтожить

Украинские войска постоянно наносят мощные удары по оккупированному Крыму и по Краснодарскому краю России, поражая системы ПВО, РЛС, пусковые установки С-300 и С-400 противника. В то же время аналогичные эффективные удары на севере, откуда из Брянской и Курской областей в Украину летят баллистические и крылатые ракеты, в настоящее время не наносятся.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал "24 Каналу", почему атаки украинских военных на севере являются сложными. Напомним, что в ночь на 21 июля украинские силы поразили вражеский истребитель МиГ-29 и зенитно-ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на аэродроме "Халино" в Курской области.

Почему россияне перебросили пусковые установки из Крыма на север?

Свитан подчеркнул, что для россиян проблема почти ежедневных ударов по оккупированному Крыму заключается в том, что полуостров зажат со всех сторон. Фактически это – географический котел между двумя морями. Россияне, ворвавшись в Крым, фактически оказались в ловушке.

Отследить и вычислить россиян в Крыму – вопрос времени. А вариантов быстро переместиться у них мало. Пусковых позиций на полуострове мало. Также это связано с его географией – горами, низинами. Мест, где они могут развернуться и открыть огонь, не так много,

– пояснил военный эксперт.

На северном направлении все иначе. Именно поэтому, по словам полковника ВСУ в запасе, россияне из Крыма перетянули пусковые установки в Брянскую и Курскую области. В Крыму они оказались в котле, а под Курском – совсем другая география, дальше, вглубь России, – огромные просторы.

Все пусковые установки – мобильные, поэтому на выполнение задачи им требуется всего десятки минут. Мы просто не успеваем их перехватить. Для этого нужно постоянно висеть в воздухе,

– подчеркнул Роман Свитан.

Военный эксперт пояснил, что если, например, "Искандер" разворачивается в 100 километрах от линии фронта, то дрону, даже если оператор точно знает, где он будет разворачиваться, лететь оттуда со скоростью 200 километров в час – полчаса. Поэтому россияне отстрелялись и быстро уходят.

Свитан объяснил, почему Украина не может наносить такие же удары по врагу на севере, как в Крыму: смотрите видео

Чтобы постоянно держать под контролем места запуска, нужно завоевать превосходство в воздухе, выбить российскую ПВО и все время присутствовать в воздухе. Здесь нужна авиация илидроны с ракетами "воздух–земля", либо баллистические ракеты, способные быстро поразить цель, – отметил полковник ВСУ в запасе.

Также, по его словам, один из оптимальных вариантов – перехватывать ракеты на восходящей части траектории. Но для этого у украинских сил нет соответствующих зенитно-ракетных комплексов. Если бы у нас были системы типа THAAD или Aegis, все было бы иначе. Ведь ракета на старте еще не имеет скорости, она только разгоняется. Основной разгон происходит уже в космосе, а затем на обратной траектории баллистики осуществляется разгон за счет гравитации.

Поэтому перехватывать ракеты на старте возможно, но, как отметил Свитан, для этого нужны соответствующие комплексы, которых у Украины нет.

Добавим, что удары украинских дронов по Крыму привели к сложной ситуации на оккупированном полуострове, который переживает логистический кризис. Как пишет издание The Telegraph, украинские удары постепенно изолируют Крым с воздуха, суши и моря, что в конечном итоге приведет к тому, что полуостров станет непригодным для проживания россиян. Поэтому Крым, оккупация которого воспринималась в России как большое достижение, сегодня превратился в бремя для Владимира Путина.