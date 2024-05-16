Его подарок уже получили россияне: военный эксперт подытожил визит Блинкена

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев оказался очень позитивным. "Подарки" от США уже летят по Крыму.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что особенно интересной была заявление Блинкена об ударах американским оружием по территории России.

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Блинкен отметил, что США четко определили свою политику, но решение должна делать Украина. Это – практически намек, что бить по России американским оружием можно.

"Подарки" полетели по Крыму

Как отметил Свитан, другие "подарки" от Блинкена тоже были замечательными. Они уже полетели по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму. Точные потери со временем подтвердят в Главном управлении разведки. Но уже есть информация о пораженных самолетах и системах ПВО.

Вероятнее всего, удар нанесли более чем десятком ракет ATACMS. Там могли быть как кассетные версии, так и осколочно-фугасные. Можно предположить, что также запускали "обманки", чтобы перегрузить российскую ПВО.

Массированная атака, очевидно, нанесла серьезное поражение аэродромному оборудованию. Там также были самолеты и вертолеты. Около трех десятков. МиГ-27, МиГ-29, Су-27, Су-30, МиГ-31. Была фиксация поражения пусковой установки С-400. Но в целом стоит дождаться подтверждения от ГУР,

– сказал Свитан.

Взрывы в Бельбеке: кратко