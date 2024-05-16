Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що особливо цікавою була заява Блінкена про удари американською зброєю по території Росії.

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Блінкен зазначив, що США чітко визначили свою політику, але рішення має робити Україна. Це – практично натяк, що бити по Росії американською зброєю можна.

"Подарунки" полетіли по Криму

Як наголосив Світан, інші "подарунки" від Блінкена теж були чудовими. Вони вже полетіли по аеродромі Бельбек в тимчасово окупованому Криму. Точні втрати з часом підтвердять у Головному управлінні розвідки. Але вже є інформація про уражені літаки та системи ППО.

Найімовірніше, удар завдали більш ніж десятком ракет ATACMS. Там могли бути як касетні версії, так і осколково-фугасний. Можна припустити, що також запускали "обманки", аби перевантажити російську ППО.

Масована атака, очевидно, завдала серйозного ураження аеродромному обладнанню. Там також були літаки та гелікоптери. Близько трьох десятків. МіГ-27, МіГ-29, Су-27, Су-30, МіГ-31. Була фіксація ураження пускової установки С-400. Але загалом варто дочекатися підтвердження від ГУР,

– сказав Світан.

Вибухи в Бельбеку: коротко