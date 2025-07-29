Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил в разговоре с 24 Каналом, действительно ли война может продолжаться до 2029 года. Также он отметил, какую роль в затягивании развязывания войны играет Стив Уиткофф.

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Какие шаги должна сделать Украина для своей победы?

Свитан отметил, что Украине придется еще воевать 3 – 4 года. В это время должна происходить системная работа по развалу России, а параллельно проводиться военные действия на фронте.

Нужно разваливать Россию через ликвидацию ее экономики. А в этом помогают удары Украины по нефтеперерабатывающим предприятиям, что позволяет отсечь Кремль от нефтедолларов. Только так можно победить российскую армию,

– подчеркнул военный эксперт.

Для этого Украине нужно большое количество дронов. Увеличение до определенного коэффициента количества беспилотников позволит превысить коэффициент пресыщения ПВО противника, и тогда можно будет пробиться к нефтеперерабатывающему заводу в глубине России. Такие процессы по уничтожению российской экономики в течение 3 – 4 лет, по его мнению, приведут к развалу России.

В то же время должны проводиться военные операции, без которых Украина не сможет достичь победы. Однако их нужно осуществлять, по словам полковника ВСУ в запасе, в определенной последовательности.

Начинать нужно с оккупированного Крыма, затем – сухопутный коридор на Юге. И только после развала России – освобождение Донбасса. Иначе этот регион будет очень сложно деоккупировать из-за очень больших потерь,

– отметил он.

На освобождение Крыма потребуется примерно год – полтора. Только минимум полгода, как заметил Свитан, придется зачищать его от российского присутствия дальнобойными средствами, авиацией. Затем, после пересечения сухопутного коридора, должна состояться наземная операция с выходом на Крым и на Азовское побережье. На все это также потребуется 2 – 2,5 года. А потом еще полтора года на освобождение Донбасса.

Почему Трампу не нужно слушать Уиткоффа?

"Однако все это будет возможно лишь при условии, если Дональд Трамп будет оказывать Украине помощь – хотя бы в таком объеме, как раньше ее поддерживали США, а лучше – даже больше, в частности, с предоставлением дальнобойных средств поражения. Например, ракет JASSM, ведь истребители F-16, которые являются их носителями, Украина уже имеет", – объяснил военный эксперт.

Также проблемой на пути реализации плана окончания войны в Украине в течение 3 – 4 лет является тот самый Уиткофф. Он завязал в один узел две войны, и хочет решить проблему расширения Израиля за счет того, чтобы сдать украинскую территорию России. Поэтому Трампу, по мнению полковника ВСУ в запасе, нужно избавиться от Уиткоффа.

Уиткофф выдал правильную базу по срокам завершения войны, но он как раз и является тем, кто мешает выполнять такие задачи,

– отметил Роман Свитан.

Для завершения войны в течение следующих нескольких лет, резюмировал он, США должны значительно увеличить помощь Украине, используя различные механизмы – от лендлиза до закупок за счет будущих репараций российского вооружения.

Напомним, что специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что соглашения об окончании войны в Украине можно будет достичь к 2029 году, когда должен закончиться президентский срок Дональда Трампа.

Уиткофф добавил, что за 3,5 года США должны "решить российско-украинский конфликт". Он добавил, что Трамп был прав, ведь "этого (войны России против Украины – 24 Канал) "никогда не должно было произойти".