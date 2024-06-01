Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что сначала было несколько непонятно, где именно Силы обороны смогут применять американское оружие. Была информация, что якобы позволили бить только на Харьковщине.

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Какие новые возможности открылись

Как отметил Свитан, согласно логике этих решений Украина теперь может уничтожать войска, которые пытаются прорвать государственную границу. Было бы хорошо, если бы это разрешение предоставили раньше.

Раз дали это разрешение, то теперь можно уничтожать российские войска, которые только подходят. Если бы была такая возможность раньше, то мы бы еще под Белгородом минусовали этих оккупантов. Они даже к границе не подошли бы,

– сказал Свитан.

Вероятнее всего, никаких ограничений по территории не должно было бы быть. Это разрешение должно было бы действовать по всей границе с Россией. Как только оккупанты попытаются еще где-то прорвать границу, то сразу получат прилеты из западного оружия.

Будем работать всеми видами оружия, которые есть. По крайней мере армейскими. Вот Германия разрешила бить САУ PzH 2000. Также была информация о Mars II, которые являются аналогами HIMARS,

– отметил Свитан.

Удары по России западным оружием