Свитан объяснил, какие проблемы будут в России из-за удара по центру космической связи в Крыму
Силы обороны Украины нанесли удар по центру дальней космической связи оккупантов под Евпаторией. Этот удар давно "напрашивался".
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что сейчас в Крыму остается более чем полторы сотни различных военных объектов. Все они работают на войну против Украины.
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Что известно об ударе по центру космической связи
Как отметил Свитан, центр космической связи – это система управления российскими спутниками, которые составляют радионавигационную спутниковую систему ГЛОНАСС. В частности, именно с ее помощью оккупанты наводят ракеты по Украине.
Удар по этому управленческому механизму должен привести к уменьшению точности работы российских ракет. Но в целом на этой системе завязано много механизмов, включая морское и воздушное позиционирование,
– сказал Свитан.
Сейчас идет подготовка к появлению в Украине истребителей F-16. Силам обороны важно вычистить территорию от российских радиотехнических войск, уничтожить локаторы, системы связи, ЗРК, чтобы можно было эффективнее применять F-16.
Взрывы в Крыму: кратко
- 23 июня российская ПВО сбивала воздушные цели над пляжами, где отдыхали сотни людей. В результате этого погибли четыре человека.
- Также Силы обороны нанесли удар по центру дальней космической связи оккупантов, который расположен в поселке Витино под Евпаторией. Это – важный для России объект, который обеспечивает связь с космическими аппаратами. В том числе и с военными спутниками.