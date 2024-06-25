Свитан объяснил, какие проблемы будут в России из-за удара по центру космической связи в Крыму

Силы обороны Украины нанесли удар по центру дальней космической связи оккупантов под Евпаторией. Этот удар давно "напрашивался".

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что сейчас в Крыму остается более чем полторы сотни различных военных объектов. Все они работают на войну против Украины.

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Что известно об ударе по центру космической связи

Как отметил Свитан, центр космической связи – это система управления российскими спутниками, которые составляют радионавигационную спутниковую систему ГЛОНАСС. В частности, именно с ее помощью оккупанты наводят ракеты по Украине.

Удар по этому управленческому механизму должен привести к уменьшению точности работы российских ракет. Но в целом на этой системе завязано много механизмов, включая морское и воздушное позиционирование,

– сказал Свитан.

Сейчас идет подготовка к появлению в Украине истребителей F-16. Силам обороны важно вычистить территорию от российских радиотехнических войск, уничтожить локаторы, системы связи, ЗРК, чтобы можно было эффективнее применять F-16.

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